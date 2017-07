Maxi-bolsas: as bolsas femininas grandes estão de volta

Na temporada de outono-inverno de 2017, o tamanho das bolsas femininas voltou a fazer parte dos holofotes quando o assunto é tendência. Isso porque as novidades do mundo da moda saltaram, novamente, das diminutas minibolsas para as espaçosas e elegantes bolsas femininas grandes.



O retorno desses modelos maiores vem acompanhado de uma leitura mais versátil, com formas e cores que democratizam o uso, permitindo que as bolsas femininas sejam combinadas com inúmeros looks, nas principais ocasiões.



Modelos como a bolsa sacola podem ser vistos em composições utilizadas para o dia a dia, e também em passeios comuns. No cotidiano, as bolsas femininas grandes são excelentes escolhas principalmente por permitirem que as mulheres consigam carregar de tudo um pouco (reafirmando a máxima de que "a mulher leva o mundo dentro da bolsa"), e ainda podem ajudar na rotina de quem tem jornadas duplas, como trabalho-faculdade.



Ao mesmo tempo, as maxi-bolsas femininas podem fazer parte de um visual mais despojado, como também urbano, sendo uma excelente escolha para ir às compras. Isso, aliás, é também é visível em outros modelos de bolsas como as tote bags ou as mais elaboradas bucket bags.



O tamanho "maxi" acompanha a tendência dos elementos oversized, com roupas e acessórios que se expressam não apenas pelas formas e cores, como também pela proporção e somam ainda mais possibilidades graças à presença de texturas e formatos que estão em alta na estação, como o stripped, o floral e a sempre atual animal print.



A melhor parte de tudo isso é que essa tendência se encontra disponível em lojas especializadas em moda feminina. Na internet, a SmartBag, marca com mais de 40 anos de tradição no mercado, oferece uma grande variedade de modelos de bolsas femininas seguindo o que há de mais atual.



A loja traz opções como bolsas transversais, tiracolo, com alça de mão e até mesmo as maxi-clutches, que também estão em alta. No site da loja é possível navegar tanto pelos tipos de bolsa, como também por cores ou materiais, facilitando ainda mais a procura pelo modelo ideal.



