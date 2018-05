MD Codes: rejuvenescimento facial sem cirurgia plástica

Que tal rejuvenescer sem a necessidade de cirurgia plástica? Com o tratamento estético MD Codes (abreviação de Medical Codes ou Códigos Médicos), é possível alcançar excelentes resultados, como se fosse um lifting facial, de forma minimamente invasiva, apenas com aplicação de ácido hialurônico.

Segundo a cirurgiã plástica Janine Rodrigues, nesse tratamento a face do paciente é avaliada como um todo para tratar áreas que causam insatisfação com a aparência. A partir disso é feito um mapeamento do rosto através de pontos de sustentação da face, sempre respeitando as características de cada formato facial. Em seguida é feita a aplicação do ácido hialurônico. O resultado é uma aparência mais harmônica, jovial e natural.



A técnica do MD Codes pode ser aplicada em áreas como sobrancelhas, olheiras, linhas de marionete, bigode chinês, queixo, lábios, bochechas, pés de galinha e testa.



"O MD Codes faz uma aplicação controlada de ácido hialurônico, por isso, pessoas de todas as idades podem se beneficiar dessa técnica. Como existem MD Codes específicos para rejuvenescimento, reposição de volume e embelezamento, a indicação vai depender da avaliação global da face e idade de cada paciente", explica Dra Janine Rodrigues.



A médica destaca ainda que o procedimento não trata apenas o envelhecimento. Ele pode ser feito em adultos jovens, visando a prevenção da flacidez, rugas e perda de volume. "Também é uma excelente solução para quem passou por processos de emagrecimento e perdeu volume e sustentação da pele do rosto", indica.



Os resultados do MD Codes podem durar de oito a 18 meses. O efeito lift aparece no mesmo dia e não demanda nenhum período de recuperação. Se ficar algum hematoma, é só disfarçar com uma base. De acordo com a Dra Janine, como o ácido hialurônico estimula a produção de colágeno, mesmo após esse período, é possível notar uma melhora na sustentação da pele.



Recomendações e contraindicações

Por ser uma técnica minimamente invasiva o MD Codes não interfere na vida social ou profissional do paciente. A recomendação é que após a realização do procedimento, não seja feita massagem no local por 24 horas e nem atividades físicas nesse período.



As contraindicações do tratamento são as mesmas do ácido hialurônico. Portanto, não é recomendado para gestantes e pessoas alérgicas a algum dos componentes da fórmula.



Sobre o MD Codes

O método foi desenvolvido pelo cirurgião plástico brasileiro Maurício Maio, que levou 20 anos pesquisando como fazer o lifting facial apenas com aplicações de ácido hialurônico.



O que é ácido hialurônico?

Segundo Dra Janine o ácido hialurônico é uma substância naturalmente presente no organismo humano que é usada há muitos anos no preenchimento facial para suavizar rugas profundas e redefinir o contorno da face perdido com o processo de envelhecimento.



De todo ácido hialurônico que existe no corpo humano, 56% está na pele, onde ele atua preenchendo o espaço entre as células, mantendo a pele lisa, elástica e hidratada. Com o passar do tempo essa concentração diminui, provocando o ressecamento e o aparecimento de rugas.



"Com a constante evolução da medicina estética, aliado a técnicas específicas, o ácido hialurônico tem apresentado resultados cada vez mais incríveis e duradouros nos tratamentos que visam o rejuvenescimento", comenta.



Dra Janine Rodrigues

Membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Dra. Janine Rodrigues tem formação na conceituada Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP. Possui graduação e residência médica em Cirurgia Geral e Cirurgia Plástica.



Participa frequentemente de congressos, simpósios e cursos que possibilitam ampliar seu conhecimento, aperfeiçoar e desenvolver novas técnicas, disponibilizando uma ampla variedade de procedimentos.



Com experiência em cirurgias estéticas e reconstrutoras (após grande perda ponderal, reconstrução mamária, queimaduras), além de tratamentos estéticos (Toxina Botulínica, preenchimento facial, peeling), Dra. Janine Rodrigues é reconhecida pela preocupação com os detalhes da cirurgia, grande senso estético, perfeccionismo e enorme disponibilidade em atender seus pacientes.





Website: http://www.drajaninerodrigues.com.br/