As mechas e cor: as mais novas tendências segundo o Visagismo

Mechas são uma tendência que com certeza vieram para ficar.



Quando o tempo está mais quente, a moda é desejar aquelas cores que tem tudo a ver com o verão. Quando o tempo fica mais frio, quem ganha espaço são as mechas mais escuras, que iluminam seu rosto, relata o professor de Visagismo Acadêmico e Virtual Robson Trindade.



E você com certeza deve se perguntar como aqueles cabelos ficam sempre maravilhosos, e como os coloristas gringos chegam nos resultados nos quais babamos, que aparecem nas revistas, nos perfis do Instagram e nos blogs!



Eles antes de tudo geram naturalidade a partir do trabalho com as mechas em suas clientes. Quer saber mais sobre essas técnicas?



Acompanhe nosso conteúdo com as mais novas e diferentes técnicas de mechas seguindo o conceito visagista:





1.Sandy Summer: toque de naturalidade!



Trata-se de uma tonalidade que denota uma balayage bem evidente, porém que preza pelo tom sutil e natural. Trata-se de uma forma de fazer "mechas iluminadas". E ganhou esse nome por sua referência ao verão e às praias!



Essa técnica é chamada também pelo nome "efeito tartaruga". Cai muito bem para morenas de olhos e sobrancelhas escuras, pois é capaz de dar enorme destaque a essas características, que estão super em alta!



2. O "Bronzey": evidencie aquele bronzeado maravilhoso!



O bronzey chegou com o objetivo de destacar peles morenas e colocá-las em seu auge: apostar em cabelos castanhos escuros em dupla com aquela pele morena clara, cor de oliva, deixa você em destaque. Nesse caso, até mesmo a manutenção é muito fácil.



A raiz permanece natural, o que não deixa seus cabelos pouco atraentes em caso de crescimento! As mechas são mais evidentes na parte da frente do cabelo e mais suaves na parte de trás!



3. Caramel Twist: mescle castanho e caramelo!



Lembra dos tons de cabelo usados nos anos 70? Estava em alta o tom natural de dourado mesclado com castanho, favorecendo aquele mix de caramelo sofisticadíssimo!



Mas atenção: nesse tipo de trabalho de cor, elas devem ser mostradas com cuidado, o exagero pode tirar toda a força das nuances mescladas!



Opte por manter a raiz natural e apenas iluminar o cabelo com as mechas!



4. Mix Blonde: misture os tons de loiro que mais combinam com você!



Misture vários tons de loiro na maior parte do cabelo, e chegue a um efeito maravilhoso!



É só pensar nas mulheres mais morenas que querem chegar aos tons de loiro sem parecer artificiais. Atenção para as raízes, que devem ser preservadas. Utilize apenas algumas mechas, para não causar o efeito "artificial", além de matizar todo o cabelo, para um efeito mais suave e discreto.



5. Castanhos Multitonais: ilumine a cor mais bonita em você!



Ilumine seus cabelos, seu rosto, sem mudar a cor dos seus cabelos! É para isso que temos a opção dos castanhos multitonais, que deixam seu cabelo poderoso sem a necessidade de clarear ou inserir mechas de cor evidente!



6. Honey-Kissed: trabalhe a parte da frente e destaque seu rosto!



Trabalhar a área frontal em peso relacionada à parte de trás do cabelo pode ser uma aposta e tanto! Essa técnica assim como os castanhos multitonais, promove iluminação do rosto.



7. Au naturel: naturalidade sempre estará em alta!



A proposta dessa técnica é dar um ar de naturalidade que basicamente não deixa pistas de modificações químicas nas suas madeixas. Sabe aquela leve iluminada? É isso aí.



E vale dizer que esse tipo de mechas podem ser feitos em todos os tipos de cabelo, de todas as cores. E valorizam muito a tonalidade da sua pele, desde a mais branquinha até a mais morena.



Isso porque praticamente não são feitas mechas na raiz do cabelo. As pontas são quase 100% encobertas, mas a raiz deve permanecer de preferência, intacta.



Para quem tem cabelos ruivos, aposte nos louros acobreados, quem tem pele clara, é interessante apostar em castanho-mel e por fim, o castanho escuro é o nosso curinga: funciona bem para qualquer tonalidade de pele!



Se você está doida para fazer mechas, mas ainda está em dúvida sobre qual tonalidade, procure um visagista.



Ele poderá te ajudar a definir qual é o tratamento de cor ideal para o seu tom de pele e também saberá como proceder para adquirir aquele tom natural tão desejado!

Website: http://educacaovisagismoeprojetos.com.br/