Medicina preventiva e envelhecimento saudável ganham cada vez mais adeptos no Brasil

Viver mais e melhor. Este é o lema da sociedade atual, que passa por um período de conscientização em vários aspectos, mas especialmente no cuidado com a saúde.



Estudos recentes publicados no Brasil indicam que 70% das doenças podem ser evitadas apenas modificando o estilo de vida.



Aliado a isso, a fusão de novos ramos da medicina e o surgimento de novas tecnologias permitem que as pessoas possam unir qualidade à quantidade de vida.

A médica curitibana, Loana Valiati, do Espaço Medicina Inteligente, acredita que a medicina preventiva é a chave para longevidade, já que ela otimiza as funções do corpo e atua dentro dos limites cronológicos de cada pessoa.



"O ser humano pode envelhecer preservando a sua saúde e podemos atuar de forma preventiva, antes que as doenças próprias da velhice se manifestem", afirma Loana.



Ela explica que em sua Clínica, o Espaço Medicina Inteligente, a preocupação não está voltada apenas para o tratamento de doenças, mas em mudar a qualidade de vida do paciente e a sua longevidade.

"Hábitos alimentares, atividade física, equilíbrio emocional e hormonal atuam juntos, otimizando a saúde e prevenindo doenças, que podem aparecer por hereditariedade e/ou estilo de vida mal orientado", reforça a médica.



Envelhecimento - O envelhecimento humano é um processo fisiológico de declínio gradativo e funcional de todas as células, tecidos e órgãos. Este processo inicia-se de forma lenta e progressiva ao redor dos 30 anos de idade e pode repercutir com o aumento de sintomas como cansaço, diminuição do libido, perda da memória, aumento da gordura corporal, diminuição da força e tônus muscular, aumento de rugas e flacidez e também aumento do risco de doenças crônicas como câncer, Alzheimer, infarto, dor crônica, depressão, osteoporose, artroses e etc.

"É importante lembrar que o envelhecimento é um processo natural e inevitável, mas existem meios para torná-lo mais lento e mais sadio", completa Loana.



Tratamentos – O objetivo de um tratamento que busca prevenção de doenças e um envelhecimento saudável inclui restaurar os níveis de energia e vitalidade, descobrir se existe a falta de nutrientes no organismo, otimizar a performance sexual, reduzir a gordura corporal, aumentar a massa muscular e o metabolismo cerebral, elevar a capacidade físico-respiratória, melhorar a aparência física e obter máxima qualidade de vida.



O Espaço Medicina Inteligente conta com uma equipe médica e multidisciplinar nas áreas de nutrição, nutrologia, educação física, estética e terapias para ajudar na recuperação de pacientes com deficiências vitamínicas, dores, diminuição da absorção gastrointestinal, neuropatia, diabetes, fadiga crônica, intoxicação, entre outras.



