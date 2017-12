Médicos afirmam que tecnologia de radiofrequência seletiva do BTL Vanquish destrói células de gordura sem tocar na pele

Na última quinta-feira (30/11), a BTL Brasil reuniu um grupo de médicos renomados para apresentar estudos científicos realizados nos últimos cinco anos por especialistas de diferentes partes do mundo sobre a Radiofrequência seletiva sem contato ​usada pelo BTL Vanquish para ​eliminar​células de gordura. O BTL Vanquish é indicado para melhorar os contornos corporais e consegue eliminar mais de 40% de gordura sem encostar na pele do paciente.



Pesquisadores dos Estados Unidos, Alemanha, Bulgária, entre outros, utilizaram vários métodos de análise e avaliaram os resultados dos tratamentos. Alguns estudos internacionais apontaram reduções de medidas já na primeira sessão, sem efeitos colaterais e com resultados duradouros, de pelo menos 4 anos. Foram ao todo 6 estudos e todos eles concluíram, de uma maneira geral, que a tecnologia de radiofrequência seletiva sem contato ​usada pelo BTL Vanquish é segura e ​altamente ​eficaz.



No evento realizado no Sheraton WTC hotel em São Paulo, médicos brasileiros também falaram sobre as suas experiências no uso dessa tecnologia. Em sua apresentação, a dermatologista Luciana Lourenço afirmou que a Radiofrequência Seletiva ​sem contato ​​trabalha ​somente ​no tecido ​de ​gordur​a​ eliminando definitivamente a gordura e com total segurança. "Ela causa a morte das células de gordura por apoptose, e não por necrose. Isso é muito positivo, pois o corpo elimina essa gordura de forma natural sem sobrecarregar nenhum órgão".



Ainda segundo a médica, o protocolo do BTL Vanquish exige de quatro a seis sessões (1 por semana), mas os pacientes já relatam resultados visíveis na segunda sessão e em até 90 dias após o final do tratamento. "O que mais chamou a atenção é que não ataca só a gordura localizada, mas também a gordura difusa", complementou.



A dermatologista Mônica Aribi destacou aspectos que considera importantes dessa tecnologia, "não possuir consumíveis, não exigir tempo de recuperação ou qualquer outro preparo do paciente, além de promover intensa hidratação e poder ser feito em qualquer época do ano".



O cirurgião plástico Alexandre Nunes ressaltou os benefícios da tecnologia na preparação de cirurgias e nos cuidados após o procedimento. As dermatologistas Thais e Tatiana Jerez destacaram os resultados obtidos com o protocolo BTL Hot Summer que alia o uso do Vanquish a outras duas tecnologias da BTL​, tais como, BTL Exilis Elite e o BTL X-Wave.​



O BTL Vanquish beneficia não só a beleza corporal, mas também pode ser usado por pacientes que sofrem com diabetes e problemas graves causados pelo acúmulo de gordura localizada em órgãos como fígado e pâncreas. Mas seus parâmetros, usos e combinação com outras tecnologias dependem de avalição criteriosa de um profissional médico.​



A nutróloga Nathali Oliani falou sobre a eficiência do BTL Vanquish para tratar pacientes com diversos biotipos e objetivos de emagrecimento. Na clínica, ela utiliza o equipamento como um complemento do tratamento convencional aliado a orientações básicas sobre prática esportiva e reeducação alimentar. Ela finalizou sua apresentação dizendo que pesquisou muito sobre diversas tecnologias e está satisfeita porque consegue mostrar os resultados comparando a bioimpedância (exame da composição corporal que indica a quantidade aproximada de músculo, osso e gordura) dos pacientes antes e depois do tratamento.



Para o diretor da BTL Brasil, Carlos Valle, Os estudos científicos e os relatos dos especialistas só comprovam a eficiência e dão ainda mais confiabilidade ao BTL Vanquish​.



Sobre a BTL Brasil



A BTL Brasil é uma filial do Grupo BTL, um dos maiores fabricantes mundiais de equipamentos médicos, oferecendo para o seu cliente brasileiro um serviço exclusivo em termos de suporte, treinamento e assistência técnica, providenciados diretamente pelo fabricante.



Sobre o Grupo BTL



Fundada em 1993, a BTL é atualmente um dos principais fabricantes mundiais de equipamentos médicos, contando com filiais próprias em mais de 50 países e distribuidores autorizados em mais de 80.



