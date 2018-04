Mega hair das famosas gera tendência entre as mulheres

Mudar o visual é sempre bom e às vezes chega a ser necessário. No mundo das famosas, muitas atrizes, principalmente, precisam fazer mudanças radicais nos cabelos para interpretar determinadas personagens ou mesmo após terminar uma novela, uma série, um filme ou a temporada nos palcos, chega a hora de fazer algo que realmente goste! Uma alternativa que muitas famosas optam é o mega hair e essa faz muito sucesso.



Hoje em dia, com tantas opções, o mega hair passa a ser um acessório almejado por muitas. O que está na mídia costuma virar tendência entre a mulherada e essas atrizes, quando apostam em um cabelo novo, a moda pega. As referências vêm não só das telas, como também das passarelas, que a cada estação costumam, junto com o look, lançarem tendências também em cabelos. Várias são as opções de tipos de cabelo e também tamanhos e cores para se aplicar.



O Rei dos Cabelos , salão especialista em alongamentos e referência em cabelos naturais, já fez esse trabalho em muitas famosas e conta alguma das opções rápidas de apliques "trabalhamos com o Rabo de Cavalo, solução ideal para dar um toque novo ao look e dá mais volume às madeixas. Temos também a solução Tic-Tac, mais conhecida, que é feita com mechas de cabelo presas por presilhas".



Para alongamentos mais duradouros existem as opções por entrelaçamento, fio a fio e ponto americano. Neste caso, é importante consultar um profissional especialista que possa orientar sobre qual o melhor procedimento seguir. Lembrando que o mega hair podem ser um ótimo truque para dar mais volume ao cabelo.



Também é importante ficar atenta ao salão escolhido para fazer a aplicação, uma vez que a utilização de produtos inadequados e de profissionais não qualificados podem trazer um resultado ruim e preocupante. Foi o caso da modelo e atriz britânica Naomi Campbell, que teve sérios problemas no couro cabeludo e chegou a ficar até com partes calvas.



Na música também tem aquelas que procuram os cabelos mais longos, como é o caso de Valesca Popozuda e da filha de Zizi Possi, Luiza Possi. Entre as atrizes, Vanessa Giácomo optou por deixar os cabelos maiores depois de interpretar uma personagem.



Quem não lembra dos longos fios loiros da Carminha, interpretada por Adriana Esteves, em Avenida Brasil? Cláudia Abreu, Juliana Paes, Isis Valverde, Tania Khalil, Marjorie Estiano, Giovanna Antonelli e Fernanda Vasconcellos, por exemplo, também alongaram pelo mesmo motivo. Todas fizeram uso da técnica justamente para adaptar o visual ao personagem, até porque a caracterização é muito importante e faz toda a diferença no trabalho final.



Seja por trabalho, gosto próprio ou mesmo para a caracterização de um personagem, a mulherada sempre se inspira no visual das famosas. Mas o importante é sempre buscar realizar esse tipo de procedimento com profissionais qualificados para a aplicação. É uma responsabilidade muito grande e seu visual não pode ficar comprometido, não é mesmo? Então, tenha sempre em mente a responsabilidade de quem mexe em suas madeixas e faça as manutenções recomendadas pelo cabeleireiro para um efeito mais duradouro.





