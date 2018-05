Mega Hair de micro queratina, o Mega que todo mundo sonha

Quando o assunto é Mega Hair, a pessoas perguntam, dá para ver? Dá para sentir quando alguém tocar na minha cabeça?



São muitos os desconfortos que fazem as pessoas sentirem medo de usar o alongamento de cabelos.



Marta Ferreira, que tem ao menos 15 anos de experiência na área, não só como profissional especializada em Mega Hair, mas também como usuária frequente de extensões, passou anos tentando descobrir a melhor forma de usar Mega Hair, buscando evitar todo e qualquer tipo de desconforto e, também, que preservasse a saúde dos cabelos, e não incomodasse sua cabeça muito sensível, afirma Marta Ferreira.



O método de queratina se tornou a especialidade de Marta, pois segundo ela é o único método onde o Mega Hair é distribuído uniformemente na cabeça, não acumulando cabelo demais em um ponto só, é feito com um polímero de queratina impermeável que não deixa acumular resíduos e oferece maior durabilidade comparando com outros métodos. Com anos de aprimoramento, Marta conseguiu diminuir o tamanho das mechas do mega, deixando o polímero de fixação muito pequeno, transformando-o em uma micro queratina que é quase invisível e muito suave para pessoas que tocam a cabeça de quem o utiliza.



Isso é um sonho, pois pessoas com cabelos e cabeças muito sensíveis, já podem pensar em usar o Mega Hair de micro queratina, técnica desenvolvida em anos de experiência de Marta Ferreira do Cabelo de Luxo Extensions.



