Melhor fase da Lua para cortar o cabelo no segundo semestre

Você já deve ter ouvido falar que para ter cabelos mais volumosos o ideal é cortá-los em época de Lua Cheia. Segundo a astrologia, a lua é capaz de mexer com nossas sensações, desejos e até sentimentos, por isso, é aconselhável conhecer bem as quatro fases da dela (Nova, Crescente, Cheia e Minguante) e assim saber o que é mais vantajoso fazer dependendo do momento em que ela se encontra, pois cada uma influencia de uma forma.



E especificamente sobre nossos cabelos? Cortar as pontas ou fazer uma mudança radical, não importa o objetivo, os astrólogos do Astrocentro revelam quais as características de cada fase Lua e como ela pode interferir no resultado final. Fique atento!



Lua Nova: está a fim de uma mudança radical? Quer se renovar por completo e arriscar? A melhor Lua para cortar o cabelo em 2017, neste caso, é a Lua Nova. Ela é ideal para quem quer recomeçar, além de fazer o cabelo crescer mais bonito, os fios ficam com mais vida e a escova dura mais.



Lua Crescente: se você possui apenas vontade de cortar o cabelo e falta coragem, é na Lua Crescente que você deve fazer isso sem medo de se arrepender. Essa Lua favorece qualquer tipo de cabelo, mas principalmente, aqueles que precisam de força para crescer. Tirar implantes e química também são favorecidos durante a Lua crescente.



Lua Cheia: se você quer arriscar um corte novo, mas não possui tanta certeza disso, não faça isso durante a fase da Lua Cheia. Nela, as emoções ficam à flor da pele e é mais difícil controlá-las. Caso você não goste do resultado, ele pode parecer ainda pior sob esse luar. A Lua Cheia é para quem possui fios bem finos e deseja ganhar volume. Ela deixa o cabelo mais forte, até para aguentar químicas e intensifica o efeito de hidratações.



Lua Minguante: se seu cabelo é fraco e possui queda excessiva, a melhor Lua para cortar o cabelo, é a Lua Minguante, pois haverá a "morte" do fio ruim para o nascimento de um fortalecido. Também é ideal para os cabelos muito volumosos, já que a Lua mingua um pouco o fio, deixando-o mais fino e leve.

Já sabe qual Lua é ideal? Confira abaixo o calendário lunar do segundo semestre e escolha o dia de ficar ainda mais bonita!



Fase da Lua Data Hora

Lua Cheia ● 09 de julho 2017 01:08:31

Lua Minguante ◗ 16 de julho 2017 16:27:38

Lua Nova ○ 23 de julho 2017 06:47:26

Lua Crescente ◖ 30 de julho 2017 12:23:57

Lua Cheia ● 07 de agosto 2017 15:12:47

Lua Minguante ◗ 14 de agosto 2017 22:16:51

Lua Nova ○ 21 de agosto 2017 15:31:34

Lua Crescente ◖ 29 de agosto 2017 05:14:19

Lua Cheia ● 06 de setembro 2017 04:04:55

Lua Minguante ◗ 13 de setembro 2017 03:26:44

Lua Nova ○ 20 de setembro 2017 02:30:46

Lua Crescente ◖ 27 de setembro 2017 23:55:09

Lua Cheia ● 05 de outubro 2017 15:41:56

Lua Minguante ◗ 12 de outubro 2017 09:27:15

Lua Nova ○ 19 de outubro 2017 17:12:38

Lua Crescente ◖ 27 de outubro 2017 20:23:17

Lua Cheia ● 04 de novembro 2017 03:24:29

Lua Minguante ◗ 10 de novembro 2017 18:38:22

Lua Nova ○ 18 de novembro 2017 09:42:52

Lua Crescente ◖ 26 de novembro 2017 15:03:28

Lua Cheia ● 03 de dezembro 2017 13:48:30

Lua Minguante ◗ 10 de dezembro 2017 05:53:02

Lua Nova ○ 18 de dezembro 2017 04:31:29

Lua Crescente ◖ 26 de dezembro 2017 07:20:24



