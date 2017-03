Mente magra, corpo magro - Conheça o coaching de emagrecimento

Quem luta contra os ponteiros da balança sabe que o efeito sanfona, a desistência constante e a resistência a novos hábitos alimentares são os principais desafios do emagrecimento. A ajuda de um coach pode ser fundamental para a inserção de um novo comportamento alimentar, com mudanças de hábitos, de crenças e definição de objetivos.



Para ajudar a vencer essas barreiras, a coach de emagrecimento Luciana Sensini, aplica técnicas e metodologias que tornam a pessoa apta a definir e realizar os seus objetivos conquistando a tão sonhada perda de peso consciente e duradoura. "Durante as sessões, a pessoa descobre o que faz ela se auto sabotar, quais são as causas emocionais para as dificuldades com a alimentação, ela passa a se conhecer melhor e a querer realmente mudar.



Trabalhamos a motivação, a autoconfiança e procuramos juntos soluções para todos os gatilhos que atrapalham a perda de peso", explica Luciana, que também é formada em fisioterapia e diretora da rede de franquias Fisioforma.



A especialista conta que encontrou no coaching de emagrecimento as ferramentas necessárias para ajudar suas clientes e pessoas que a procuravam a deixarem de ter crenças limitantes. "Sempre trabalhei com os melhores equipamentos, com os melhores programas alimentares, com uma equipe altamente capacitada, mas eu via que algumas pessoas alcançavam seus objetivos, porém faziam o programa com muita dor e dificuldade de perder peso devido aos fatores emocionais e não mantinham os seus resultados por muito tempo, sofrendo com o efeito sanfona. Observei que para eles existia a necessidade de compensar algo perdido na vida, o que fazia buscar novamente na comida o preenchimento", explica Luciana.



Em busca de ajudar suas clientes, ela conta que se dedicou e aprofundou os estudos sobre o comportamento das pessoas e identificou 22 sabotadores do emagrecimento que as impedem de conquistarem o peso saudável e principalmente, de se manterem magras. Entre esses sabotadores estão problemas com autoimagem, afeto familiar, perdas na infância e até fuga afetiva sexual e fuga da beleza.



Não adiantava só mudar a alimentação das pessoas, era preciso mudar a mentalidade delas. "Através da neurociência, é possível mudar nosso cérebro e emagrecer de vez, de dentro para fora, sem dietas restritivas e sem sofrimento, somente transformando o comportamento através de ferramentas e técnicas mentais, as quais eu desenvolvi em minha atual formação em Coaching de Emagrecimento", conta Luciana.



O coaching de emagrecimento é feito com encontros semanais de aproximadamente uma hora de duração. Na primeira sessão, existe uma avaliação que identifica se a pessoa está preparada para realizar todo o processo, que totaliza 10 sessões. "Vários clientes da clínica optaram por associar aos seus tratamentos estéticos e de emagrecimento ao coaching e os resultados estão sendo transformadores. Conseguimos fazer com que nossos clientes deixem de comer por emoção, sentimentos reprimidos, por faltas, perdas e compensações e passem a comer pela razão, somente desta maneira conseguem eliminar a compulsão e a ansiedade que faz engordar", esclarece Luciana Sensini.



Se a pessoa quiser fazer apenas o processo de coaching, sem os tratamentos do método 4D, também é possível. Qualquer um que esteja insatisfeito com a sua aparência ou forma física pode realizar esse processo, não há restrições. As consultas podem ser feitas também a longa distância, via Skype. Mais informações sobre o coaching de emagrecimento podem ser obtidas no telefone (16) 3637-4488 ou www.FISIOFORMA.com.br.



