Novo Menu de Jantar do Esquinica Tem Pratos Leves e Nutritivos

Campinas-SP: O restaurante Esquinica, comandado pelo chef francês Jonathan Wehrung, está de cardápio novo. Além dos almoços diários, naturebas e saudáveis, a Casa Gastronômica incorporou, ao menu dos jantares contemporâneos, receitas extras saborosas e mais leves. A adequação de novos pratos ocorreu em dezembro de 2016, com o intuito de atender a crescente demanda de clientes em busca de refeições noturnas nutritivas. No total o novo cardápio – servido em sistema à la carte - conta com 13 entradas, além de generosos pratos quentes e 05 sobremesas especiais. Aos copos estão reservados drinks e coquetéis diversos (tais como a tradicional sangria espanhola e o clericot), além de refrigerantes, sucos sempre frescos, cervejas, vinhos, aperitivos e destilados em geral.



Entre as deliciosas entradas saudáveis é possível escolher, por exemplo, as combinações de saladas verdes, servidas com nozes assadas, queijo de cabra, Goji Berry e semente de linhaça ou, então, os Bolinhos de Quinua com castanhas, excelente opção nutritiva para abrir os trabalhos de mesa, pois, acompanha uma emulsão picante a base de iogurte e mel. Os ceviches de atum e peixe branco continuam no cardápio como carros-chefes, servidos, atualmente, com saladinhas ou chips de batata-doce. Vale lembrar que polvo, lula, carpaccio e cogumelos puxados em azeite tartufado também estão nos pratos do Restaurante e valem cada garfada.



Para os pratos quentes, leves e saborosos, estão: o Risoto Integral, servido com cogumelos, Brie, agrião, semente de girassol, ervas finas e alho-poró crocante, os Escalopinhos de Mignon, acompanhados de batata-doce assada, queijo Cottage e salada da Casa, ou, então, o Peixe Moderno à Portuguesa, combinado com vegetais cozidos variados, emulsão de bacalhau e ovo pochê. Para finalizar as refeições de maneira saborosa e nutritiva a Tacinha de Frutas Variadas, cozidas a frio, é servida com creme Chantilly de Iogurte e hortelã fresca.



*Cardápio oferece também pedidos tradicionais e releituras de sabores espanhóis e portugueses



Os principais e tradicionais pedidos das duas gastronomias mantiveram-se no cardápio com algumas novidades extras. Os crocantes Pinchos de Brie (nacos de queijo Brie empanados nas farinhas Panko e amêndoas trituradas) ainda serão servidos cobertos com geleia de framboesa, mas, nesta mesma linha de texturas dos deuses, seguem os Pinchos de Gambas (espetinhos de camarões fritos) que ganharam nova versão e, agora, chegam à mesa enroladinhos em bacon e empanado na mistura de Panko com coco.

Quem adora os sabores espanhóis não perderá nada em pedir a releitura de Huevos Cabreos, pois, as batatas são servidas sequinhas, acompanhadas de ovo caipira frito (com gema bem molinha), crisps de Jamón espanhol e aïoli de pimenta tailandesa, Sriracha.



Entre os pratos quentes da Casa destacam-se o arroz de pato confit, a costelinha suína com cebolas douradas, a Panceta confit, o mignon gratinado com queijo Gruyère, o Arroz de Bacalhau e o Fideuá de Camarões Fritos. Entre as delícias para sobremesas estão os churros apresentados em caracol, servidos com espuma de doce de leite e sorvete de creme. Há ainda as opções de Brownie e sorvete de leite Ninho, banana-da-terra caramelizada com paçoquinha, mousse de chocolate e creme de leite fresco de coco.



Quando Visitar o Esquinica!?



Quem quiser conhecer o menu noturno completo do Esquinica poderá visitá-lo entre segunda e sexta-feira, das 19h e 23h30 e, aos sábados, das 19h e meia-noite. O restaurante está localizado na Avenida José de Souza Campos, 425, região do bairro Cambuí, Campinas-SP. Os valores dos pratos, para os jantares, variam entre R$18 e R$110. O restaurante oferece ainda estacionamento (Valet) no local. Outras Informações são possíveis pelo telefone: 19 3755-8027.



Facebook:

facebook.com/esquinica

Site oficial

www.esquinica.com.br

Twitter:

@Esquinica

Instagram

@esquinica





Website: http://www.esquinica.com.br/