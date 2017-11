Menu de Natal e Ano Novo | Do petisco ao prato principal, salmão do Chile vai deixar o fim de ano mais saudável e saboroso

Sinos, luzes e as decorações típicas de final de ano já começam a trazer ao dia a dia o clima aconchegante e agradável das festas de Natal e Ano Novo. Para corresponder à leveza e alegria dessas celebrações, nada melhor do que receber a família com pratos saudáveis, que oferecem ao organismo mais disposição e vigor, como o salmão.



Se a sugestão parece interessante – e supersaborosa –, mas faltam ideias de como colocar o pescado entre os pratos tradicionais da ceia, a Salmón de Chile indica um trio imperdível de delícias para complementar o cardápio e surpreender os convidados: Ceviche de salmão com manga, uma opção delicada para abrir a celebração natalina; Salada de salmão com cuscuz, sugestão levinha para "entrar com o pé-direito" no Ano Novo; e Salmão al Carttoccio, prato mais refinado e encorpado para protagonizar as ceias com muito sabor.



"Para os que não querem sair da linha no Natal e no Ano Novo e para quem deseja trazer mais leveza à ceia, o salmão é a opção perfeita. Levinho e gostoso, o pescado torna-se alternativa ideal para dar aos convidados um motivo a mais para celebrar. Afinal, será possível comer bem e amenizar os exageros comuns de final de ano", comenta Melanie Whatmore, da associação que promove e incentiva o consumo de salmão chileno no Brasil.



Dos pequenos aos mais experientes, o salmão promete agradar os mais exigentes paladares por combinar qualidades infalíveis: carne tenra, colorido irresistível e, claro, sabor delicioso. Além disso, o pescado é superversátil e vai bem do petisco ao prato principal, sempre com toda a riqueza nutritiva que o torna um dos mais completos e saudáveis alimentos do mundo.





PETISCO NATALINO – CEVICHE DE SALMÓN DE CHILE COM MANGA



Ingredientes:

400 gramas de salmão chileno sem pele

1 cebola roxa grande, cortada em tiras

1 manga grande, madura, mas ainda firme

1 pimenta Rocoto cortada em Juliana fina

½ xícara de milho cozido (grãos grandes, tipo peruano)

2 colheres de sopa de coentro fresco picado

Suco de 2 limões

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta (a gosto)



Modo de Preparo:



Cortar o salmão em cubos de aproximadamente 2 cm. Descascar e cortar a manga em cubos de aproximadamente 2 cm. Em uma travessa, misturar o salmão com cebola roxa, milho cozido e pimenta Rocoto em corte Juliana. Acrescentar o suco de limão, azeite de oliva, sal e pimenta. Misturar bem. Acrescentar a manga fresca picada, salpicar com coentro fresco picado e servir imediatamente.





ENTRADA DE ANO NOVO – SALADA DE SALMÓN DE CHILE COM CUSCUZ



Ingredientes:

600 gramas de salmão chileno cortado em cubos médios

2 xícaras de cuscuz

3 tomates médios picados em cubos pequenos

1 pepino descascado, sem sementes e picado em cubos pequenos

1 xícara de abacaxi fresco picado em cubos pequenos

3 colheres de sopa de cebola roxa picada em pedaços pequenos

50 ml de suco de limão

1 colher de chá de endro (dill) picado

1 colher de sopa de raspas de limão

3 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta (a gosto)

4 colheres de sopa de folhas de hortelã fresco picado



Modo de Preparo:



Hidratar as 2 xícaras de cuscuz com a mesma quantidade de água fervente, uma colher de sopa de azeite e uma pitada de sal, em uma vasilha tampada, até que a água seja absorvida completamente. Deixar esfriar totalmente. Marinar o salmão com o suco de limão por 10 minutos na geladeira. Enquanto isso, misturar em uma vasilha o cuscuz com o tomate, pepino, abacaxi, raspas de limão e cebola. Acrescentar o salmão em cubos e o caldo da marinada. Temperar com azeite de oliva, endro (dill), sal e pimenta. Salpicar com as folhas de hortelã picado e servir imediatamente, ou deixar na geladeira até o momento de servir.





O PRINCIPAL DA CELEBRAÇÃO – SALMÃO AL CARTOCCIO



Ingredientes:

6 filés de salmão de aproximadamente 180 gramas cada um

250 gramas de queijo muçarela ou outro queijo

3 tomates maduros

1 linguiça curada (tipo chorizo espanhol)

3 colheres de azeite de oliva

2 colheres de orégano

Sal e pimenta

Suco de 1/3 de limão

Papel alumínio para envolver









Modo de Preparo:



Temperar com sal e pimenta os filés de salmão e regar com suco de limão e azeite de oliva.

Cortar o papel alumínio em seis pedaços quadrados de aproximadamente 20 centímetros.

Cobrir cada filé de salmão com rodelas bem finas de linguiça, queijo e tomate em rodelas.

Salpicar com orégano e envolver com papel alumínio. Distribuir os filés envolvidos em alumínio numa travessa refratária e assar no forno a 200°C, por 20 minutos ou até que o peixe esteja macio. Servir quente e, se preferir, acompanhado por salada verde ou de batata.





Salmón de Chile

De uma parceria entre ProChile – Direção de Promoção de Exportações, órgão vinculado ao Ministério de Relações Exteriores do Chile – e a indústria de salmão chilena, nasce, em 2012, a associação Salmón de Chile, idealizada para promover e potencializar o consumo do salmão no mundo. O Brasil foi o país escolhido para o início de suas ações por ser o mercado com melhores projeções para a venda do produto sendo, atualmente, o terceiro mais importante para a indústria. A associação tem como principal objetivo tornar o consumo de salmão um verdadeiro estilo de vida para seus consumidores. http://www.salmondechile.com/pt.







Selo de Origem Salmón de Chile

O salmão chileno é internacionalmente reconhecido por suas altas qualidades nutricionais. Seu cultivo está concentrado ao sul do Chile, país privilegiado por suas excelentes condições de clima e solo e referência em segurança alimentar e no desenvolvimento de novas tecnologias na indústria mundial de alimentos.









Informações à imprensa: CH2A Comunicação

Diretora: Alessandra Battochio Casolato – alessandra.casolato@ch2a.com.br

Coordenadora: Magaly Corgosinho – coordenadoria@ch2a.com.br

Atendimento: Débora Rodrigues – atendimento2@ch2a.com.br

Tel.: +55 11 3253.7052 | +55 11 9 9239 0569