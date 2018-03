Mercado em ascensão: segundo dados, mercado da moda deve crescer 5,5% em 2018, de olho nessa fatia, empresária carioca desenvolve "Camisetas Design"

Um dos setores da economia mais resistentes à crise, o mercado da moda é dinâmico e sempre traz tendências diferentes a cada novo ano para atender um público exigente sempre em busca de novidades.



A camiseta é uma peça-coringa em qualquer guarda-roupa e pode ser usada desde a rotina de trabalho até em um evento badalado, combinando com jaquetas ou blazers com acessórios que dá um toque moderno e ao mesmo tempo sofisticado ao visual.



O mercado celebra esse crescimento: segundo a Associação Brasileira de Indústria Têxtil e Confecção em 2018, o mercado da moda terá um crescimento de 5,5% em relação ao ano anterior alcançando R$ 152 bilhões em faturamento, chegando a 6 bilhões de peças.



De olho nesse mercado, a empresária e designer Vera Agueda, carioca residente em São Paulo, decidiu criar a "Camisetas Design", pequena empresa que desenvolveu uma nova técnica na confecção das camisetas, aplicando através de costura manual, imagens sobre a malha da camiseta, dando um ar moderno e ao mesmo tempo artesanal no visual.



As imagens são resultados de experiências da designer em suas viagens ao redor do mundo, onde teve a oportunidade de captar através de um olhar diferenciado, imagens que serviram de inspiração para a primeira coleção da marca.



Com dezenas de viagens ao redor do mundo, onde procurava registrar os melhores ângulos através da fotografia, Vera Agueda captou imagens de ângulos incríveis. As estampas são objetos, paisagens, monumentos famosos e esculturas e o processo de costura é quase artesanal.





Em uma ação promocional criada pela agência Talentmix, alguns artistas como Gretchen, Patrícia Marx, Leilah Moreno, Tânia Oliveira, Felipeh Campos, Adrhyana Ribeiro eo Mister Brasil Bruno Poczinek foram presenteados com as peças e adoraram o resultado.





