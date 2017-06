Mercado da beleza brasileiro tem alto potencial de crescimento e demanda de novos produtos e serviços

Com um crescimento constante, que superou a crise de outros setores, e com perspectivas de aceleração ainda maiores para os próximos anos, o setor da beleza no Brasil, que é considerado o terceiro maior do mundo, não para de crescer e, com isso, abre demanda de novos produtos e serviços, além dos oferecidos nos salões, que sejam direcionados aos profissionais atuantes na área.

Diante disso, este ano, quem trabalha nos salões de beleza pode comemorar a chegada de um aplicativo voltado à comunicação e networking entre os profissionais, trazendo as novidades da área e debatendo assuntos importantes relacionados às suas carreira. Trata-se do Aplicativo Profissionais da Beleza, criado pelas executivas Fernanda Torres e Janaína Hassim. "Devido ao sucesso do "APP Gestores Salões de Beleza", lançado por nós em setembro do ano passado e que já conta com mais de 2000 donos e gestores de salões cadastrados, que acompanham as novidades do mercado, debatem temas importantes e realizam eventos relacionados ao setor, chegou a vez de atendermos a demanda dos profissionais atuantes nesses salões", explica Janaína.

Sócia na criação do aplicativo, Fernanda Torres explica que o APP Profissionais da Beleza objetiva levar informação da área da beleza em tempo real para os profissionais de todo o Brasil. "Compartilhar conhecimento e experiência de uso de produtos e cursos, por exemplo também é destaque da ferramenta", diz.

O lançamento do APP traz também como novidade a realização do 1º Fórum Profissionais da Beleza, no dia 26 de junho de 2017, das 13:30 ás 18h no auditório do Hotel Renaissance, na Alameda Santos, 2233, Cerqueira César, São Paulo, SP. Organizado pela Rede Beauty Brasil (www.redebeauty.com.br) o evento trará palestras com temas de interesse à esse público, como Contratos de Parceria Profissional Parceiro. "Abordaremos a nova lei Salão de Parceiro, que entrou em vigência este ano, esclarecendo todo o processo de formalização para que o profissional torne-se prestador de serviços enquanto o Salão de Beleza se encarrega da infraestrutura para atender aos clientes", explica Eurisa Massola, da Gestão 360.

Outra palestra importante para a carreira do público presente será Beauty Artists e a Imprensa, ministrada pela Publisher Deise Garcia, da HM em Revista. "Mostrarei o que as revistas e sites esperam receber de conteúdo, como virar notícia, ganhar relevância na mídia e ver seu trabalho publicado", conta.

O encontro ainda abordará outras palestras e debates, como o Painel Business e Digital "Minha carreira é um sucesso" e "Os desafios do empreendedorismo", com profissionais, especialistas e convidados da área.

E além do foco no aprendizado, o Fórum, que conta com importantes parceiros e patrocinadores de peso do mercado, como as marcas de produtos para cabelos Felps e Aneethum e de maquiagem MAC, irá premiar e reconhecer os profissionais que mais se destacaram no setor. Eles foram indicados pelo App Gestores Salões de Beleza e avaliados pelo júri do Grupo Rede Beauty Brasil, que escolheu 20 maquiadores e 20 hairstylist para subir ao palco do Hotel Renaissance onde serão homenageados e presentados.

O reconhecimento do trabalho desses profissionais, fruto de dedicação, estudo e competência, é também de suma importância para destacá-los frente ao setor para que possam tornar-se futuros embaixadores de grandes marcas da beleza, como as patrocinadoras do Fórum.



Cronograma 1º Fórum Profissionais da Beleza



13:00 – credenciamento;

13:30 –Lançamento do Aplicativo Profissionais da Beleza – Fernanda Torres e Janaina Hassim

13:45 – Homenagem aos Novos Talentos – 40 Profissionais serão recebidos e presenteados pelos CEOs Master do Evento. 20 Hairstylists receberão produtos da Felps e Aneethun e 20 make up artists receberão produtos da MAC Cosmetics.

14:00 – Profissionais no Olhar das Revistas – Deise Garcia, Publisher da HM em Revista.

14:40 – Contratos de Parceria: Profissional Parceiro – Dra Marlene Rodrigues, do Sindibeleza e Eurisa Massola, da Gestão 360.

15:30 – Coffee Break.

16:10 – Os Desafios do Empreendedorismo – Caros Henrique Alves, subgerente do departamento de varejo do banco Bradesco.

16:30 – Coaching e Imagem: Como ter a agenda cheia – Dani Venâncio, Criadores de Imagem.

17:10 – Painel Business e Digital: Minha Carreira é um Suce$$o! – Pedro Nunes, do Studio W; Junior Mendes, do Square by Romeu Felipe; Mauricio Pina, diretor artístico da rede Jacques Janine; Eron Araújo, Hair Artisan e diretor criativo EACS; Mariano Rocha, CEO A Casa Dele; Rui Miadaira, CEO Carreira Beauty e App Ahazou; Bruna Marinelli, CEO Hair Advisor; Sylvio Rezende, Hairstylist e apresentador da TV Gazeta.



Website: http://www.redebeauty.com.br