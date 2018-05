Mercado da beleza cresce e mostra que o brasileiro não deixou de se cuidar

O mercado da beleza está em alta, mesmo em tempos de crise as estatísticas mostram que o brasileiro não abriu mão dos cuidados estéticos. O setor da beleza no Brasil ocupa a 3ª posição no ranking mundial de acordo com a empresa Euromonitor Internacional.



Ao lado de Japão e Estados Unidos o Brasil vê esse mercado crescer e tem aproveitado as oportunidades que ele oferece. De acordo com o IBGE o setor da beleza está entre os 10 principais segmentos do varejo, não só apenas por causa das mulheres, homens também estão tomando espaço nas pesquisas.



Desta forma, não só produtos cosméticos estão sendo mais vendidos, como os cuidados semanais no salão de beleza estão dentro da agenda e orçamento da grande maioria dos brasileiros.



De acordo com o Sebrae mais de 600.000 salões de beleza estão investindo em seus profissionais para que possam atender as novas demandas do mercado, e o próprio Sebrae tem planos de negócios para estimular e incentivar profissionais que querem começar.



Como não há investimento na educação para formação desta área específica, o país perde na economia quando não aproveitar a oportunidade que o mercado oferece.



Oportunidades surgem cada vez mais nesse mercado que não para de crescer. Uma das que mais se destaca foi a que o jovem CEO Pedro Castro aproveitou com a BeautyClass, criou um "Netflix" para profissionais de beleza e ajuda a levar conteúdo por baixo preço e acessibilidade.



A Beauty Class trouxe uma novidade acessível e excepcional para quem não quer perder a chance de fazer dinheiro. A empresa lançou uma ferramenta para os profissionais da área. Pensando em preparar melhor cabeleireiros e maquiadores a Beauty Class uniu a técnica e a tecnologia para aperfeiçoar o trabalho destes profissionais.



Se trata de um aplicativo de cursos online onde profissionais da área da beleza renomados no Brasil, Rússia e Austrália, como Romeu Felipe, Bruno Lotufo, Anderson Couto e Lucas Vieira, colocam seus segredos e técnicas à disposição dos usuários.



"A BeautyClass surgiu para impactar a vida dos profissionais ou de quem quer se tornar um. Levamos os melhores cursos do mundo com baixo custo e acessibilidade. Focamos na inovação!" Pedro Castro - CEO BeautyClass



Sobre a Beauty Class - A empresa entrou no mercado para inovar. Frente a aplicativos interativos como WhatsApp e Instagram, a Beauty Class tem a missão de trazer cursos por meio de ferramentas rápidas e práticas, onde o usuário pode acessar os conteúdos sempre que quiser e onde quer que esteja. A ideia do projeto é reunir os melhores profissionais do país e do mundo, na mão do cliente, por valores acessíveis.









Website: http://www.beautyclass.tv