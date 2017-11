Mercado de beleza mantém números positivos e salões já oferecem atendimento non stop

O mercado que abrange as áreas de estética e beleza está em expansão. Segundo dados do Sindicato dos Empregadores em Empresas e autônomos em Estética e Cosmetologia do Estado de São Paulo - Sindestética, o setor teve um surpreendente crescimento em 2015, contando com um aumento de 160% em relação ao ano anterior.



O último estudo divulgado pela Abihpec (Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos) aponta que o Brasil é o terceiro mercado global de beleza, ficando atrás apenas da China e dos Estados Unidos.



Por conta deste cenário, o setor conta cada vez mais com inovações em serviços e empresas que se dedicam ao máximo para fidelizar clientes. Um desses nomes é o Espaço A+, localizado em São Paulo, que possui atendimento sete dias por semana, inclusive feriados, e foca no sistema express, servindo as necessidades de quem possui um dia a dia corrido na capital paulistana.



"Percebi há 20 anos que, com o tempo cada vez mais curto, precisávamos de um espaço que entendesse nossa necessidade e nos atendesse com maestria. Assim surgiu o Espaço A+, hoje com uma megaunidade de 1400 metros quadrados. Somos o único espaço com 50 manicures em uma equipe de quase 200 profissionais com serviços Express, onde você não precisa agendar horário.", afirma Alessandra Nahus, idealizadora e proprietária do local.



O mercado tende a crescer ainda mais. A expectativa é que as taxas apresentem números elevados até 2026. "Esperamos que, com foco no atendimento personalizado, o setor fidelize e adquira cada vez mais clientes. Para tornar este caminho mais rápido, o Espaço A+ investe em inovações de serviços, como a terapia capilar de Renata Fraga e as comidinhas saudáveis da Lucco Fit", completa Alessandra.













Website: http://www.espacoamais.com.br/