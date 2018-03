Mercado de beleza nacional se fortalece com empresas maduras e consolidadas

O Brasil é um país surpreendente. De tempos em tempos enfrenta oscilações políticas e econômicas, vê testada a sua capacidade de reagir às turbulências e ainda encontra caminhos para crescer, como é o caso do ramo da beleza e da estética. Por se tratar de uma nação tropical que valoriza a beleza e o bem-estar, esse mercado segue avançando e se consolidando em 2018.



No caso das empresas que fabricam equipamentos voltados para a estética, e, portanto, ancorados na pesquisa científica e tecnológica, o desafio é ainda maior, tendo em vista o baixo investimento nesse setor. E é por isso que durante a Estética in SP, que acontecerá entre os dias 7 e 9 de abril, no Palácio de Convenções Anhembi, alguns cases de empresas brasileiras, entre as 70 que estarão expondo, a gaúcha Tonederm se destaca por durante 50 anos ser especializada na fabricação de equipamentos com tecnologia 100% nacional.



O alto investimento nas pesquisas e na ciência fez com que em 2017, conquistasse um aumento expressivo de 9,42%. Este ano, a empresa projeta com otimismo um crescimento de 16,05%.



Com relação às exportações, a Tonederm registrou números em torno de 33,85% em 2017 e a expectativa para este ano é de atingir 29,78%. Com a Regulamentação do Mercado Comum Europeu, a empresa, que já está presente nas Américas do Sul e Central e também nos Estados Unidos, iniciou negociação com a África, sendo que o primeiro pedido de vendas foi realizado para Angola.



No caso dos cosméticos, a Bel Col Cosméticos, que completa 25 anos, enxerga a possibilidade de crescimento real de 80% nos próximos cinco anos, além de planos de expansão e investimentos em ações focadas no exterior, como o Oriente Médio, Estados Unidos e Canadá. Os investimentos para o Oriente Médio iniciaram no ano passado e, para a América do Norte, em 2018.



Com 70 anos de mercado, a marca Anna Pegova lançou seu Plano de Negócios Pególia, para representação dos seus produtos e também uma linha exclusiva para profissionais da área de beleza. O crescimento da empresa no segmento de clínicas foi de 317%, de 2016 a 2017.



Outra expositora que alcançou bons resultados econômicos ano passado e projeta um crescimento de 20% para 2018 é a Vita Derm. A empresa, com 34 anos, abrirá novas franquias e lança novos formatos de negócios, consolidando cada vez mais sua atuação nesse mercado.



Outras expositoras da Estética in São Paulo também registraram crescimento: Árago (60%), Extratos da Terra (32%), Hidramais (87%), RSRoller (15%), VCTEC(60%), entre outras. Segundo Fátima Facuri, diretora do Grupo Estética In " O mercado de estética e beleza continua aquecido, estamos sentindo essa reação na procura dos expositores e também nas inscrições para os congressos. As empresas já têm consciência de que a participação em grandes eventos é uma ação de marketing eficaz, pois divulga de uma só vez a marca, os produtos e os serviços. Além disso, possibilita um contato direto com o seu público-alvo, que também quer se capacitar e se informar sobre os lançamentos".



Além da feira, a Estética in São Paulo levará os melhores profissionais de dentro e fora do país para ministrarem o que há de mais moderno em procedimentos, tecnologia e qualificação no 4º Congresso Internacional Científico Multidisciplinar em Estética, no 4º Congresso Internacional de Dermopigmentação, Congresso Lash Artist Brasil e no 4º Fórum Brasileiro de Gestão de Negócios em Estética. Outra realização de destaque é o Pré-Congresso Tonederm que abrirá o evento Estética In São Paulo, com profissionais renomados.



Números do mercado de beleza:



O mercado brasileiro de produtos de beleza projeta um crescimento nominal de 8% no faturamento em 2018, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec). A queda da taxa básica de juros (Selic), a melhora nas condições de crédito e a redução da inflação estão influenciando positivamente a disponibilidade de renda da população e o consequente consumo de produtos e serviços do setor.



Além disso, a previsão é de que o faturamento equivalha ao triplo do resultado do Produto Interno Bruto (PIB) que, segundo a mais recente projeção do Banco Central, será de 2,7% neste ano. "Ao contrário do que indicam as pesquisas mais recentes, nós acreditamos que os consumidores voltarão a comprar as marcas que usavam antes da crise. A inflação mais baixa beneficiará a economia do país", afirmou João Carlos Basílio, presidente-executivo da Abihpec.



Sobre o Estética in SP:



A Estética in SP é um dos eventos que compõem a estrutura do Grupo Estética in, que conta ainda com a Estética in Rio (26 a 28 de maio), a Estética in Fortaleza (27 a 29 de outubro), a Revista Negócio Estética e a TV Negócio Estética. Há mais de uma década os eventos têm contribuído para o crescimento do setor, com seu perfil de aprimoramento profissional voltado para garantir, sempre, melhores posições para o Brasil no mercado mundial.

Juntas, em 2017, as Estéticas in SP, Rio e Nordeste reuniram 30 mil pessoas.













