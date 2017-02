Mercado brasileiro de moda ganha outlet virtual com peças novas toda semana

De acordo com pesquisa realizada pela mestranda em administração Camila Terra Ramalho, do Ibmec/RJ, o mercado de lojas online de moda no Brasil vem crescendo. Com um número expressivo, na última década o faturamento na área quadruplicou chegando a R$ 140 bi, se tornando um dos mercados mais potenciais do mundo quando o assunto é vestuário.



Como em todo negócio que vem migrando para o digital, o crescimento é certo. Segundo dados da E-bit, os e-commerces brasileiros movimentaram R$ 41,3 bi em pesquisa realizada no ano passado sobre as compras de 2015.



O portal Vitrine Outlet , por exemplo, loja online de moda com preços acessíveis fundada em 2013, faturou mais de R$ 4 milhões no ano passado. "Isso se deve ao respeito e o carinho que tratamos os nossos consumidores, oferecendo qualidade nos produtos com design diferenciado", explica Igor Brito sócio da Vitrine Outlet.



Na loja digital, que recebe novas peças todas as semanas, também há espaço para moda fitness. "Queremos que além de trazer bem-estar quando o atleta estiver fazendo o seu treinamento que se sinta bem com o que está vestindo", afirma Igor.



De acordo com o empresário, é feita uma curadoria de novos modelos por todo o Brasil, visando fomentar o mercado da moda por aqui. "Negociamos com nossos fornecedores e conseguimos preços bacanas para oferecer ao consumidor, além de participarmos da concepção de novos modelos, o que nos possibilita trazer peças novas e exclusivas toda semana", conta Igor.



A empresa é sócia do Clube E-commerce Brasil e é certificada pelo Pagseguro, com mais de 30 mil transações realizadas e mais de 700 mil seguidores nas redes sociais. Para acompanhar as novidades que chegam semanalmente, basta acompanhar pela página oficial do e-commerce (www.vitrineoutlet.com.br) ou pelo Facebook (www.facebook.com/outletvitrine).

Website: https://www.vitrineoutlet.com.br/