Mercado brasileiro de perfumes movimentou 5,7 bilhões de dólares em 2016

Segundo a empresa de pesquisa Euromonitor, o mercado brasileiro de perfumes movimentou aproximadamente US$ 5,7 bilhões em 2016, sendo que cerca de 90% desses produtos são de origem nacional.



Os altos índices de consumo desse mercado no País, já apresentam números expressivos há 10 anos, colocando o Brasil como o quarto maior mercado consumidor do mundo do setor que engloba higiene, perfumaria e cosméticos. Quem afirma estes dados, é a entidade do setor, a Associação Brasileira de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos – Abihpec.



Para ter uma visão ainda mais abrangente do setor, vale ressaltar que em 2014, o faturamento total destes setores de higiene pessoal, cosméticos e perfumaria foram de R$ 101,7 bilhões – aproximadamente 11% do mercado daquele ano. Ao todo, este número representou quase 2% do PIB nacional.



Atualmente, duas marcas nacionais, representam 60% das vendas de perfumes no Brasil, principalmente distante do eixo Rio-São Paulo, onde existem poucos pontos que comercializam itens vindos do exterior. E ainda nessas localidades, os produtos internacionais ainda têm alto custo para o consumidor, que acabam aguardando por uma promoção de perfumes importados ou investindo em outras marcas nacionais.



Segundo especialistas, o brasileiro tem uma relação com a fragrância de uma maneira diferente de outras culturas. De acordo com estudos, o item "fragrância" lidera os motivos de compra de produtos como shampoos, amaciantes e sabonetes.



Estudos comprovam que, no Brasil, 61% das pessoas, utilizam algum tipo de perfume. Contudo, esse hábito tem algumas características regionais. No Nordeste, por exemplo, 90% da população utiliza, enquanto no Sul a porcentagem é de apenas 40%.



Vale ainda ressaltar que, diante desse cenário, o perfil geral do consumidor mudou. Agora, existe a possibilidade de realizar compras pela internet, ou seja, por meio de e-commerces. Diversos usuários optam por realizar compras on-line, em busca de descontos ou então aproveitam pela facilidade de receber o produto em casa.



O mercado também está apresentando bons resultados para quem investe em produtos de perfumaria masculina. Fragrâncias que contam com ingredientes como musgo, patchouli e âmbar – todas tradicionalmente masculinos – estão sendo cada vez mais fabricadas pelas empresas de cosméticos.



As vantagens da utilização de produtos nacionais, ainda deve-se ao aspecto climático do País e de seus habitantes. Isso significa que as fabricantes, optam por criar produtos especiais para o clima e a pele dos brasileiros. De acordo com especialistas, os itens de perfumaria do tipo eau de parfum, deo-colônia ou splash, que concentram de 3% a 25% da essência são os mais indicados, e costumam ser os mais baratos.



