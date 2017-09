O mercado de designer de sobrancelhas no Brasil

A beleza sempre foi muito importante, principalmente para as mulheres, mas hoje em dia o desejo de alcançar uma melhor aparência está muito dividido entre ambos os sexos. E nesse mercado que desconhece a palavra crise e que movimenta valores na casa dos bilhões, é que as tendências e novidades são cada vez mais buscadas.



A inovação nos serviços e as particularidades de alguns profissionais da beleza se tornam indispensáveis para salões, clínicas de estética ou mesmo para os próprios clientes de forma individual, como é o caso do segmento de designer de sobrancelha.



O profissional que cuida do designer de sobrancelhas tem presença garantida dentro de qualquer salão de beleza, sendo considerada uma das grandes apostas para profissões do futuro. Isso porque a personalização, a identidade individual é muito prezada na sociedade, todo mundo quer ter uma aparência boa e única, quer se diferenciar em público. Nesse momento o designer de sobrancelhas entra em ação, ganhado muito espaço e reconhecimento.



Esse segmento da beleza está sendo tão visado e tendo uma procura tão grande que diversos cursos profissionalizantes já adicionaram o curso de designer de sobrancelhas em suas grades curriculares, e não se arrependeram. A procura é muito alta, e existem alguns motivos para isso.



Começou a ser mais visado a partir de 2015, desde então a procura por profissionais dessa área aumentou de forma exponencial, tanto de clientes por profissionais capacitados nessa área, quanto de pessoas querendo entrar na área da beleza e mesmo quem já trabalha nesse ramo está buscando se profissionalizar ainda mais, para melhor atender todas as necessidades de seus clientes.



Com o certificado do curso a pessoa pode trabalhar em qualquer salão ou clínica de estética dando a garantia para o empregador que você é capacitado. Outro motivo é a oportunidade que esse curso pode proporcionar gerando renda para o indivíduo. E um dos principais motivos é a oportunidade de trabalhar de forma autônoma, trabalhar para si mesmo. Você controlando seus horários e ganhando seu próprio dinheiro. O sonho de muitas pessoas.



O designer de sobrancelhas normalmente não faz apenas sobrancelhas, muitas vezes, essa função é um bônus, é um complemento para a mesma pessoa que também faz maquiagem. Somando atributos para quem quer entrar nessa profissão. Mas nada impede que a pessoa se limite apenas ao design, fica a cargo de cada um. Mas é certo que quanto mais atributos e mais opções você dá para seus clientes melhores são suas chances de fidelizá-lo.



Quem trabalha com designer de sobrancelhas tem que possuir algumas características específicas para poder desenvolver sua função da melhor forma possível. O visagismo é um desses atributos. O visagismo é a arte de fazer transbordar na aparência da pessoa suas qualidades ou atributos estéticos, por meio de suas características físicas usando a maquiagem, corte de cabelo, estilo de roupa e designer de sobrancelha.



As técnicas usadas para o designer de sobrancelhas são as mais variadas possíveis, mas uma das principais é a técnica com Linha Egípcia. Uma técnica utilizada para limpeza dos fios tendo como vantagens a rapidez e praticidade fazendo com que você possa atender mais clientes em um período de tempo menor, lhe gerando mais lucro ao final do dia.



O profissional designer de sobrancelhas trabalha em três estágios no geral. O primeiro é a aplicação do próprio design de sobrancelhas, o profissional vai estudar seu rosto para identificar, usando o visagismo que já falamos antes, o melhor formato de sobrancelha, levando em consideração: linhas de expressão, tipos de fios, densidade de fios, cor e simetria fácil.



A segunda função é a manutenção da sobrancelha, que consiste em não deixar sua sobrancelha perder a forma. É nesse ponto que se encontra o segredo de um bom visual, é a manutenção da aparência. Nessa função os serviços são: Limpeza, reaplicação do designer, hidratação, e finalização.



A última das três funções é o serviço de correção das sobrancelhas: alinhamento das sobrancelhas, desondulação dos fios e outros serviços similares.



Segundo dados oficiais da Associação Brasileira da Industria de Higiene Pessoal, Perfumaria e cosméticos – ABIHPEC, o Brasil é o país onde o mercado de beleza mais cresce anualmente, entre 10 e 15% por ano. Os dados mostram a crescente do desse segmento do mercado, com isso, a necessidade de profissionais na área também crescem e quanto mais especializados e capacitados maiores oportunidades de vencer na vida.



Existem também cursos online de design de sobrancelhas, como o curso Virei Designer que dá o direcionamento passo a passo para pessoas que queiram começar nessa profissão.



Designer de sobrancelhas é uma profissão mais que real, pode ser também muito lucrativa.



