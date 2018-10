Mercado de estética ganha equipamento que promete diminuir a celulite, a gordura localizada, remodelar o corpo e tonificar a pele de forma não invasiva

A preocupação com a aparência e vaidade tem fomentado cada vez mais um mercado que não para de crescer, o de beleza e estética. Segundo estudos realizados pelo SEBRAE, de 2010 a 2015, o número de centros de estética e salões de beleza no país aumentou 567%. Existe ainda a previsão de um crescimento de mais de 14% até 2020, o que mostra como esse mercado tem superado a crise e se mostrado um dos mais vantajosos e promissores atualmente no Brasil.

Segundo dados da Associação Brasileira de Franchising - ABF, o segmento de saúde, beleza e bem-estar atingiu a maior variação entre 2016 e 2017, chegando a um crescimento de 12,1% do faturamento, com R$ 30,02 bilhões, fazendo com que o país se tornasse o terceiro com o maior mercado de estética do mundo.

Celulite, pneuzinhos, flacidez, manchas, tudo isso é um pesadelo na vida das mulheres, principalmente quando se aproxima o verão, época em que todos querem estar com o corpo em dia para aproveitar a estação mais quente do ano. A celulite e a gordura localizada são as grandes vilãs quando o assunto é o que mais incomoda na aparência, principalmente para as mulheres.

Para se livrar desses incômodos, é normal procurar alternativas. Contudo, nem sempre treino, alimentação e cuidados caseiros conseguem resolver totalmente o problema. Então, aliar os bons hábitos de vida à procedimentos estéticos não invasivos tem sido a opção escolhida por muitas pessoas.

A celulite não acomete a todas as pessoas da mesma forma, ela possui quatro estágios e quase 90% das mulheres tem, seja ela mais suave ou já em estágio mais avançado. Tem como característica o aparecimento de ondulações na pele, garantindo-lhe o aspecto de casca de laranja, causado pelo aumento do tecido gorduroso sob a pele.

A celulite é uma doença circulatória que está relacionada a vários fatores: hormonais, predisposição genética familiar, alimentação, vida sedentária e falta de ingestão de líquidos. Aparece, principalmente, na região dos glúteos, coxa, abdômen e braços, sendo mais visível nos períodos em que há alteração hormonal, como puberdade, fase pré-menstrual, gestação, início do uso da pílula e menopausa.

A Celulite não tem cura, mas tem tratamento, e é muito importante tratar desde o início para se obter resultados melhores e mais rápidos. A prevenção também é muito importante.

A gordura localizada também é unanimidade quando o assunto é a queixa das mulheres com relação ao corpo. Trata-se de uma reserva energética que o organismo faz quando a gordura não é queimada, acumulando-a em regiões específicas do corpo. Nas mulheres, é mais comum esse acúmulo na região do quadril, coxas e glúteos.

Mas, ao contrário do que muita gente pensa, através de atividades físicas ou de reeducação alimentar, não é possível eliminar somente a gordura das regiões onde ela está acumulada. Pois, ao se ter um gasto energético, isso acontece de maneira geral no corpo como um todo.

Para atender à crescente demanda por novidades, a indústria da estética não para de lançar os mais diversos produtos e equipamentos. Graças às novas tecnologias, é possível alcançar um corpo mais bonito e harmonioso sem precisar recorrer às cirurgias plásticas. Hoje existem excelentes procedimentos estéticos não invasivos que proporcionam a beleza natural, tratando a celulite, reduzindo a gordura localizada, remodelando o corpo e estimulando o colágeno, que com o tempo, tem sua produção reduzida naturalmente pelo organismo.

Um equipamento que é lançamento no mercado e promete diminuir a celulite, a gordura localizada e tonificar a pele é o MultiShape, desenvolvido pela Seoulin Medicare, empresa Coreana e fabricado e comercializado no Brasil pela Innove Med.

O MultiShape possui um inovador sistema 3 em 1, que integra cavitação poderosa, radiofrequência multipolar e um sistema de vácuo Super Pulse. Com essas tecnologias trabalhando juntas no mesmo aparelho, o resultado é a remodelação do contorno corporal, redução da celulite e redução de medidas, através da diminuição da gordura localizada.

Através da exclusiva tecnologia Super Pulse, a celulite é efetivamente reduzida, promovendo ainda melhores efeitos na remodelagem corporal. Através das vibrações provocadas pelo equipamento (15 vibrações por segundo), um efeito similar ao de atividade física é alcançado, o que consegue trabalhar com eficiência áreas que são difíceis de serem alcançadas na academia.

O tratamento é bem confortável para o paciente, pois as vibrações tem efeitos suaves e o deslize do aplicador sobre a pele é facilitado pela tecnologia Sliding. Há ainda um aplicador multipolar específico para o lifting da área dos olhos e pescoço.

O calor da Radiofrequência atinge de 5 a 10mm de profundidade no tecido, aumentando a difusão de oxigênio intracelular, a microcirculação, promovendo ativamente a degradação e o metabolismo da célula de gordura, enfatizando o enrijecimento das fibras de colágeno e melhorando a elasticidade e firmeza da pele.

A tecnologia do vácuo promove uma drenagem linfática, melhora a circulação sanguínea, reduz o tecido subcutâneo e a camada de gordura, aumenta o fluxo sanguíneo nas veias, facilita a promoção de oxigênio no sangue e reduz a aderência das células de gordura, revelando melhoras impressionantes nas linhas de contorno corporais e faciais.

A tecnologia de cavitação ultrassônica dissolve as células de gordura profundas e a gordura subcutânea, que dificilmente é encontrada pelos equipamentos que trabalham com altas frequências, reduzindo as medidas da área tratada em pouco tempo.

Com todos esses recursos, o MultiShape veio para ajudar, principalmente as mulheres, não na busca por um corpo perfeito, mas na busca pela sua autoestima. Sendo uma excelente tecnologia aliada do bem estar e da beleza real.

Website: http://www.multishape.com.br