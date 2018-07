Mercado de estética ganha força no combate à gordura localizada

Com a queda da economia, o Brasil sofreu impactos negativos em todos aspectos e, no mundo dos negócios, de todos os segmentos que foram atingidos, o setor de beleza e estética foi o único que não sentiu o peso da crise. O setor cresce a cada dia, tanto em oferta como em demanda.



De acordo com o levantamento feito pela Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC) e pelo Instituto FHS Pesquisa, apontou-se que o Brasil é o terceiro maior mercado consumidor do setor de beleza e estética do mundo, deixando para trás somente os Estados Unidos e a China.



A pesquisa mostra que o país, atualmente, conta com mais de um milhão de pessoas especializadas atuando no setor. Por questão cultural, a estética é considerada a paixão nacional do mundo feminino. Outro quesito que ampliou a busca por produtos e procedimentos voltados para a beleza foi o crescimento do acesso tanto na qualidade quanto nos custos dos tratamentos.



O setor em alta é ótimo para todos. Mas enquanto se alicerça como uma profissão de diversas oportunidades, a estética exige, com muita frequência, a capacitação das pessoas que trabalham no ramo, até porque o segmento está sempre inovando em equipamentos e técnicas. Em resumo, é importante que esses profissionais procurem se especializar legalmente.



Gordura localizada: o que significa?



Segundo profissionais do setor de beleza e estética, a gordura localizada é formada pelo alto consumo de alimentos gordurosos enriquecidos em carboidratos brancos.

Veja quatro categorias que mostram onde o acúmulo aumentado de tecido adiposo aparece.



Maçã: a gordura acumula no abdômen e estômago



Pera: local onde a gordura é depositada nos quadris, nádegas e coxas.



Ampulheta: onde a gordura indesejada fica acumulada nos seios e nas nádegas.



Retangular: quando o corpo toma a aparência de uma peça única, sem cintura, sem curvas.



O diagnóstico da gordura localizada é realizado por meio de medição por ultrassom para identificar a medida do tecido adiposo subcutâneo, o que irá contribuir para diagnosticar o acúmulo acessivo de gordura.



Quanto ao tratamento, primeiramente, deve-se procurar um médico experiente no assunto. É ele quem vai decidir qual o melhor tratamento e técnicas que serão aplicados; o objetivo é não colocar em risco a saúde do paciente.



Conheçam quais são os aparelhos de criolipólise utilizados para eliminar gordura localizada



Os aparelhos de criolipólise são utilizados nos procedimentos para eliminação de gorduras localizadas. Esses equipamentos têm capacidade de eliminar até 44% da gordura em uma única sessão.



O aparelho congela a gordura que se transforma em cristais, causando a morte das células adiposas. Após esse processo, as gorduras são eliminadas naturalmente por meio do sistema linfático.



Os aparelhos que estão sendo utilizados frequentemente para realizar esse procedimento são o Polarys da Ibramed e o I-Cryo, cirolipólise Fismatek.



