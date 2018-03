O mercado estético e sua prosperidade em meio à crise nacional

O mercado estético é um dos ramos que mais está em ascensão no mundo e, principalmente, no Brasil. Segundo o SEBRAE, de 2010 a 2015, o mercado cresceu mais de 500%, indo totalmente na direção oposta do país que passava por um cenário de começo de crise.

Hoje, o cenário não é diferente, enquanto muitas empresas passam por sérias dificuldades devido à situação de crise que se encontra no país, o mercado estético só prospera com tecnologias cada vez mais revolucionárias e tratamentos cada vez mais eficazes. O motivo da prosperidade desse mercado vem da necessidade e do estímulo por uma vida saudável que as pessoas buscam todos os dias. Os chamados “digital influencers” atuam incentivando seus seguidores nas redes sociais a realizar tratamentos que irão auxiliar na busca por uma vida saudável e um corpo livre de imperfeições.

Além disso, os profissionais deste mercado são muito criativos e constroem seus próprios protocolos, unindo cosméticos a aparelhos de eletroterapia afim de potencializar os resultados (sempre embasados em artigos científicos e em estudos dos produtos e equipamentos que se associam). Justamente nessa questão, muitas empresas passaram a proporcionar cursos para especializar e preparar os profissionais do mercado para o ambiente de trabalho. Afinal, na faculdade ou tecnólogo de estética se aprende muito sobre teorias, mas nas práticas e no manuseio de equipamentos, devido à grande quantidade de marcas e modelos, não se aprende muito, dessa forma, as grandes empresas do mercado estético proporcionam cursos e workshops para especializar seus potenciais clientes.

Outro ponto altamente relevante durante o progresso do mercado estético é a biossegurança. Esta passou a ser indispensável nas clínicas e, principalmente, pelos cuidados necessários com os equipamentos e materiais descartáveis a fim de evitar infecções e contaminações. Por isso, os profissionais são altamente orientados em como realizar o descarte correto de seus materiais clínicos e em como atuar conforme as regras da vigilância sanitária do município e do estado.

Voltando na questão das associações entre cosméticos e aparelhos. Hoje, as próprias marcas de cosméticos estão criando produtos elaborados para serem associados a outros equipamentos, montando protocolos desenvolvidos exclusivamente para seus clientes. Isso faz com que o profissional sempre tenha um embasamento e um norte para seguir em seus procedimentos estéticos. Dessa forma, o mercado está habilitado a realizar os procedimentos estéticos com segurança, além de gerar uma fidelidade às empresas que já fornecem este tipo de material.

Os principais fornecedores de clínicas de estética por todo o Brasil não economizam na hora de produzir conteúdo destinado aos profissionais. São conteúdos dos mais variados tipos e formatos, distribuídos por diversas redes sociais. Vão desde vídeos personalizados no Youtube, lives no Instagram e Facebook, stories, blogs e muitos outros materiais. Uma das empresas que busca munir seu público de conteúdo diferenciado é a Shopfisio.

“Nosso objetivo é fornecer a maior quantidade possível de conteúdo para aqueles que já são e que ainda vão ser clientes Shopfisio. O material gratuito disponibilizado em nossas redes sociais e plataformas faz com que o profissional esteja melhor preparado para utilizar seus produtos e, também, temos nossos cursos extensivos para aqueles que realmente querem aperfeiçoar suas técnicas e métodos”, diz o CEO da empresa, Andrian Nucci.

A Shopfisio é uma das pioneiras no ramo estético e fisioterapêutico a começar a atuar com cursos e workshops destinados aos profissionais do mercado, “Nós queremos acompanhar os profissionais desde sua formação, até sua especialização, trabalhamos com cursos que podem ser feitos por estudantes, profissionais e especialistas, além de fornecer produtos para quem está estudando, montando sua clínica ou ampliando”, completa Andrian.

Você pode encontrar mais informações sobre os produtos para fisioterapia e estética acessando o site da empresa, lá você encontra as melhores condições e formas de pagamento do mercado e os melhores produtos nacionais e importados.

Website: http://www.shopfisio.com.br