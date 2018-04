Mercado de moda ganha nova loja de varejo

O mercado de moda tem passado por uma série de transformações, e uma delas, é a realocação de profissionais que antes eram funcionários de lojas, mas que resolveram usar a experiência no varejo para apostar em um negócio próprio no mesmo segmento de vestuário.



Com uma carreira consolidada e mais de 10 anos de experiência em vendas e expertise no comportamento de consumidoras exigentes, tanto do varejo como do mercado de luxo, a empreendedora Alessandra Thomaz de Aquino resolveu investir em sua própria loja de roupas femininas.



Ela aposta na criação de uma loja, estilo "boutique" para atender demandas de clientes de bom gosto e que apreciam peças inspiradas nas "badaladas" do mundo da moda, a Aquino Boutique .



A loja aceita pedidos pelo Instagram @aquinoboutique e faz entregas por meio de malinha a domicílio, este é o diferencial e a aposta da loja, ela proporciona uma experiência única que vai além do processo de compra e venda habitual, oferecendo um atendimento exclusivo com comodidade e praticidade.



"Cada vez mais o cotidiano tem se tornado uma batalha contra o relógio, pensando nisto, a Aquino Boutique, investiu nesta estratégica de levar a moda até a casa da cliente", afirma Alessandra Thomaz, proprietária da Aquino Boutique.



A Aquino Boutique irá inaugurar no próximo dia 28/4 a partir das 12h sua loja física no bairro Jandira Golf, divisa com Barueri em São Paulo.



Serviço:

Aquino Boutique

Endereço: Estrada Fernando Nobre, 1246 - Jandira Golf

Data: 28/4 a partir das 12h

Instagram: @aquinoboutique

WhatsApp: (11) 98490-1380