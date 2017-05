Mercado de odontologia estética aponta crescimento de 300% na busca de tratamentos nos últimos anos

A opção de lentes de contato dental, por exemplo, é uma das novidades na área de Odontologia Estética, e, segundo dados da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética, houve um aumento de 300% na busca por tratamentos entre 2014 e 2017, nas principais regiões do Brasil.



O especialista José Rodrigo Campanholo conta que também tem observado uma crescente procura nesse tipo de tratamento na Oral Unic Implantes, franquia especializada em implantes dentários, que já trabalha com este tipo de procedimento há um ano. Mas, apesar de se mostrar uma aparente novidade, Campanholo explica que as lentes de porcelana estão no mercado há mais de 15 anos, porém, ganharam popularidade recentemente devido à crescente inserção na mídia, impulsionada por celebridades que aderiram a este tipo de tratamento.



"As lentes de porcelana são uma evolução das antigas facetas de porcelana, que eram muito similares, porém, com espessura maior (1 mm) e um pouco mais limitadas quanto à diversidade de materiais disponíveis para a sua confecção", explica. Enquanto isso, a nova opção tem o diferencial de ser muito fina (0,2mm) e exigir um mínimo desgaste dos dentes.



Os tratamentos para aperfeiçoar os sorrisos evoluíram muito com o passar dos anos, atraindo cada vez mais pacientes para os consultórios. A era digital influencia muito na elaboração das lentes de porcelana, por exemplo. Elas podem ser confeccionadas através da tecnologia CAD/CAM e com auxílios de projetos digitais do sorriso feitos em computador a partir de fotografias digitais em alta resolução. Na Oral Unic Joinville, unidade da franquia Oral Unic que inaugura em 16 de maio, após o trabalho feito no estúdio fotográfico da clínica, é possível planejar virtualmente um sorriso que realce os traços do rosto e combine com o paciente. Também é a solução para vários problemas estéticos nos dentes como manchas e descoloração. Além disso, elas podem fechar espaços entre os dentes e melhorar um sorriso sem o uso de aparelho ortodôntico.



Segundo o especialista, o tratamento é rápido, podendo ser realizado entre 3 a 4 sessões clínicas, distribuídas em um período de 7 dias. Os custos são variados e dependem do tipo de sistema cerâmico – existem basicamente três tipos –, do número de dentes envolvidos, da capacitação técnica do laboratório que irá fazer e das condições de pagamento acordadas entre o dentista e paciente.



