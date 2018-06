Mercado de rejuvenescimento íntimo ganha nova tecnologia não invasiva que trata tanto problemas estéticos, quanto fisiológicos

Segundo dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), o número de pacientes nos consultórios à procura de cirurgias íntimas aumentou cerca de 50% nos últimos dois anos. Dados da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica (ISAPS) revelam que 25 mil brasileiras se submeteram a algum tipo de cirurgia íntima em 2016, o que tornou o Brasil líder nesse tipo de tratamento. Mas a busca por procedimentos dessa natureza não cresceu só no Brasil, mas em âmbito mundial e, dentre as cirurgias mais realizadas, estão a lipoaspiração do monte púbico (redução de gordura na região púbica), labioplastia ou ninfoplastia (redução dos grandes lábios).

Esse aumento expressivo pela procura por esses procedimentos tem justificativa. É que com o passar dos anos o envelhecimento acontece e vem acompanhado de diversos fatores, sejam eles físicos ou psicológicos. E essas mudanças incomodam, principalmente, as mulheres.

Fisicamente tudo muda, a pele, o cabelo, as rugas começam a ficar mais evidentes. Mas não é somente nas áreas que são visíveis que essas mudanças acontecem, a região íntima também sofre com os efeitos do tempo. Nessa região muito pode mudar: a vulva envelhece, a elasticidade da pele diminui, os pelos ficam brancos e a pele da região genital escurece.

A situação se torna ainda mais grave quando, além dessas questões ligadas à aparência, ocorrem sintomas fisiológicos, como a falta de lubrificação, incontinência urinária, dor durante o ato sexual e relaxamento vaginal pela perda do tônus desta musculatura, principalmente em mulheres que tiveram parto vaginal.

Nos últimos anos tem surgido várias novas terapias para correção desses problemas, e não são somente procedimentos cirúrgicos e invasivos, como os citados acima, que estão disponíveis. Há no mercado tratamentos de última geração para rejuvenescimento íntimo, sendo possível remodelar e rejuvenescer a zona genital de forma não invasiva, segura e indolor, alcançando excelentes resultados.

Por ser uma modalidade de tratamento relativamente nova no Brasil, o rejuvenescimento íntimo ainda é desconhecido de muitas pessoas. Dentre alguns métodos não invasivos disponíveis, o tratamento com a radiofrequência se destaca e representa um grande avanço nos protocolos desse tipo de procedimento íntimo, com excelentes resultados, tanto estéticos, quanto funcionais.

Uma nova tecnologia acaba de chegar no mercado brasileiro trazida pela Body Health, empresa referência mundial no desenvolvimento de equipamentos médicos e estéticos. A ponteira íntima Enygma é terapia segura e não invasiva que estimula uma resposta regenerativa em tecidos da região íntima feminina.

Através da tecnologia de radiofrequência multifrequencial, há um aquecimento interno controlado que produz um efeito de aperto, estimulando a síntese de novas fibras de colágeno. Isso também induz vários efeitos biológicos, que melhoram a aparência da vulva, restauram a elasticidade vaginal, melhoram a incontinência urinária de esforço e reduzem a disfunção sexual.

Com a exclusiva tecnologia X-Orbital, a ponteira íntima Enygma permite a aplicação simultânea multifrequencial e multipolar em órbita, ou seja, em 3 profundidades do tecido e em todas as direções ao mesmo tempo. Possui 4 aros com ação 360°, que podem ser ajustados para funcionar simultaneamente ou de forma isolada, para tratar regiões específicas da vagina, de acordo com a necessidade da paciente e recomendação do médico ginecologista.

Além do controle e da alta potência, o sistema X-Orbital consegue ser extremamente eficaz e inteligente, pois é capaz de emitir a frequência na órbita da ponteira, o que reduz expressivamente o tempo da aplicação e aumenta sua efetividade.

Os benefícios do tratamento com a tecnologia Enygma são inúmeros, desde o ponto de vista estético, quanto funcional. O tratamento, que deve ser realizado e acompanhado por médicos ginecologistas, pode ser realizado de forma preventiva ou visando solucionar alguns problemas já detectados. Nesse sentido, a tecnologia é indicada para: secura vaginal; dispareunia; relaxamento/frouxidão vaginal; flacidez da vulva; atrofia vaginal; sensação de coceira e queimação, irritações vulvo-vaginais; vaginite e cistite recorrentes; incontinência urinária de esforço leve; sensibilidade reduzida; envelhecimento vulvar e disfunção sexual.

Outra vantagem do rejuvenescimento vaginal com a Enygma é que os resultados são rápidos e sem necessidade de interrupção das atividades cotidianas da paciente. O tratamento é totalmente seguro, pois a tecnologia desenvolvida gera arcos de radiofrequência entre os polos do cabeçote, com objetivo de gerar mais energia ao tecido e sem risco de queimadura.

A tecnologia foi desenvolvida de forma a oferecer o tratamento sem nenhum risco de infecções para as pacientes. O kit Enygma é fabricado em aço cirúrgico e polivinila (hipoalérgico), materiais de alta qualidade e resistentes ao processo de autoclave (vácuo), o que garante a perfeita assepsia e reutilização do mesmo. Uma estação de desinfecção também é fornecida com kit, garantindo a máxima higienização das ponteiras, sem risco de contaminação, perfeitamente limpas e livres de bactérias.

Todos esses cuidados visam oferecer à mulher opções de tratamento que as façam se sentir plenas e felizes com o que elas veem no espelho. O objetivo não é que elas busquem tratamento para se encaixar em padrões de beleza, até porque em se tratando de estética íntima, isso é muito particular e individual de cada uma, já que cada corpo tem sua especificidade. O rejuvenescimento íntimo não pode ser tratado como uma futilidade estética, mas sim como uma questão de cuidado com o corpo e com a saúde, para a conquista do seu bem estar e qualidade de vida.

Website: http://www.bodyhealthbrasil.com