A mescla de antigas ciências com novos conceitos através do Visagismo

O Visagismo consiste em uma combinação de estudos antigos com novos conceitos, declara o professor de Visagismo acadêmico Robson Trindade http://educacaovisagismoeprojetos.com.br/parceiros/robson-trindade/ .



Diversos pensadores e estudiosos contemplam também o Visagismo com seus estudos e conhecimentos como Platão, Aristóteles, Pitágoras, Leonardo da Vinci, Freud, Jung.



Diversos desses pensadores e seus conceitos estão reunidos no livro "Conceitos do Belo que Influenciam o Visagismo" escrito pelo professor de Visagismo acadêmico e virtual Robson Trindade.



O profissional visagista, é antes de mais nada, alguém extremamente observador e de grande sensibilidade, para que consiga ler e interpretar as informações colhidas junto ao seu cliente.



Atualmente, com o advento do Visagismo acadêmico, qualquer pessoa que queira pode se tornar um profissional visagista, já que contamos com cursos extensivos, intensivos, graduação, pós-graduação, MBA e agora também EAD para as pessoas que não tem disponibilidade para aulas física ou que se encontra em outras localidades.



A maioria das pessoas pensa que o Visagismo se trata apenas da "elaboração do corte de cabelo", porém há muito mais por trás dessa profissão além de atendimento a clientes:



* na elaboração produtos de qualquer espécie



* no teatro e na TV na caracterização de personagens e elaboração de cenários



* em corporações, no departamento de RH, desenvolvimento de logomarca e projeto da sede física



Toda essa mescla só faz com que o Visagismo fique cada vez mais fortalecido e consolidado tanto na mente das pessoas como uma profissão que apesar de existir a muito tempo, a cada momento encontramos mais vertentes que compõem e enriquecem essa promissora profissão.

Website: http://educacaovisagismoeprojetos.com.br/