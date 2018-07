Mesmo após saída da Copa, sorriso de Firmino é motivo de curiosidade

Além de ser conhecido pelo bom desempenho em campo, o centroavante da seleção brasileira, Roberto Firmino, de 26 anos, é famoso por ter um sorriso extremamente branco. O jogador até já virou meme na internet por diversas fotos em que aparece sorrindo.



O que muita gente quer saber é: como os dentes do Firmino são tão brancos?



Descontração à parte, a resposta é que ele colocou lente de contato dental. "Não se trata de um simples clareamento nos dentes. No caso de Firmino, é um tratamento estético com laminados de porcelana, que são pequenas peças confeccionadas artesanalmente ou por meio de impressoras 3D, têm de 0,2 a 0,5 milímetros de espessura e são colocadas sobre o esmalte com cola especial, dente por dente", explica dr. Luis Calicchio, cirurgião-dentista da Clínica Made Me A, do Grupo Ateliê Oral, em São Paulo.



A técnica da lente de contato dental é utilizada para adequar estética e, principalmente, para dar uma nova harmonia ao sorriso de acordo com os traços faciais de cada paciente, e também alinhar imperfeições. É recomendada para adultos com dentes pequenos ou espaçados, correção de desalinhamentos sutis e para quem deseja padronizar a tonalidade dos dentes, deixando todos da mesma cor. Esses são alguns dos motivos que fizeram a busca pela técnica aumentar em 300% nos consultórios entre 2014 e 2015, segundo a Sociedade Brasileira de Odontologia Estética.



É preciso atenção, contudo, para que a moda não deixe todo mundo igual ou com dentes muito brancos e desproporcionais. "Quando o sorriso fica falso é porque não está harmonioso, é como se a pessoa estivesse usando dentes que não são dela. É importante um estudo detalhado da face de cada paciente, um planejamento de acordo com formato do rosto, do nariz, do tamanho dos olhos e maxilar de cada paciente, para que os dentes sejam feitos de uma forma personalizada", explica Calicchio.



Além disso, a lente de contato dental não é para todos. "Pacientes com problemas severos de alinhamento ou com bruxismo não devem usá-la. A aplicação da técnica também não é indicada para quem já tem próteses, além de requerer gengivas 100% saudáveis", alerta.



Com relação à cor dos dentes, a recomendação do Grupo Ateliê Oral é que sejam feitos da forma mais natural possível. Entretanto, a responsabilidade pela "brancura" dos dentes geralmente é de cada paciente. "Se a saúde bucal estiver em dia, se a parte funcional dos dentes e os princípios de mordida estiverem equilibrados, e se a cerâmica estiver bem adaptada, o conceito estético da cor pode ser o do paciente. Ou seja, os dentistas dão recomendações de acordo com os seus princípios e conceitos estéticos, mas, muitas vezes, é a exigência do paciente que prevalece", completa o especialista.



Uma vez feita a lente de contato dental, dificilmente a pessoa terá problemas com dentes escuros novamente. A durabilidade de tratamentos bem feitos com a técnica costuma ser preservada por muitos anos, sendo que o Grupo Ateliê Oral possui casos de 19 anos de acompanhamento com 93% de sucesso. E o que é melhor, além de durar por quase duas décadas, a manutenção é simples, como a de qualquer outra pessoa.



