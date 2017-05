Novos métodos de usar piercing já são febre entre jovens

Apesar de ser considerado um acessório antigo por sua origem tribal, o piercing moderno continua sendo um dos símbolos urbanos de estilo pessoal e modificação corporal. As possibilidades que o método possui faz com que sejam criadas inúmeras combinações para representar a personalidade com esses acessórios.



E hoje em dia, além das muitas possibilidades de onde aplicar o piercing, novos modelos do acessório também vão surgindo, fazendo com que a moda se torne ainda mais difundida. Quem acompanha as tendências desses acessórios talvez conheça duas das novidades que mais vem fazendo sucesso atualmente.



Um novo tipo de piercing: o coração



Delicado, singelo e podendo ser aplicado em vários locais, o piercing de coração é uma opção que já é febre, principalmente entre as meninas. Eles podem ser encontrados no modelo simples, apenas com o desenho, ou também com joias e adereços, adicionando cor à forma. Nas redes sociais, é possível ver exemplos de aplicações do piercing em locais como a cartilagem. Mesmo não sendo uma regra, o local se destaca por ser onde o desenho do coração pode aparecer por completo, dando um aspecto romântico para a aplicação.



Como é uma peça bastante singular e com significado direto, é comum o piercing de coração aparecer junto a outros piercing, complementando o visual, seja apenas com mais uma modelo, seja através da chamada constelação de piercing (vários piercing na mesma orelha).



Darth piercing: mais um modelo que está em alta



O Darh piercing é diferente dos demais pelo estilo e também pela localidade onde é posto. Com formato de argola e com detalhes que o destacam, podendo ser pedrarias ou adornos variados, este modelo é aplicado na parte interna da orelha, mais precisamente na cartilagem, logo acima do trago (também chamado de tragus) e da concha.



A região é propícia por ser algo diferente e por permitem que uma nova peça seja adicionada em um local diferente, para quem já conta com vários piercing colocados.



Seja qual for a sua intenção de aplicar novos piercing, lojas como a Só Prata são especializadas em joias e conta com uma larga variedade de modelos, com opções para todos os bolsos, vale a pena conferir.



