Mezzo Dermocosméticos fecha o primeiro trimestre com 13 lançamentos e potencializa sua força no mercado

A "nova" mulher que está no mercado de trabalho e na sociedade é a que puxa o crescimento do segmento de Beleza e Estética, assim como os homens, modificando os conceitos dos salões de beleza e spas.



Esses públicos estão sempre em busca de novidades, principalmente no outono e inverno, períodos em que o corpo geralmente fica fora de forma. E a cada feira do setor de beleza surgem novos produtos faciais e corporais que ditam a tendência, combinando tecnologia e resultados cada vez mais satisfatórios, para que o rosto e o corpo fiquem mais bonitos e saudáveis, já pensando lá na frente, no verão.



Conforme um estudo realizado pelo SPC Brasil, mesmo com a crise econômica, o brasileiro prefere cortar atividade de lazer em vez de gastos com a beleza, este comportamento favorece a Indústria da Beleza, que voltou a crescer no ano passado.



Especialistas dizem que o setor deve crescer a taxas cada vez maiores até pelo menos 2020. Ao que tudo indica, o mercado de Estética deve continuar positivo e animador. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIPHEC), a área de Estética e Cosmética está em constante ascensão no país. Nos últimos cinco anos o mercado cresceu 567%, passando de 72 mil para 482 mil profissionais em janeiro de 2016.



E uma das empresas que aposta nesse crescimento é a Mezzo Dermocosméticos, que está muito otimista com os lançamentos de produtos que foram apresentados na feira Estética in São Paulo e espera obter um crescimento de 40% nas vendas comparado com o mesmo período do ano passado.



A empresa apresentou 13 produtos totalmente inovadores dentro das Linhas Profissional e Home Care, inclusive com inserções na cosmética ortomolecular, uma nova tendência, assim como a de manter o corpo bronzeado o ano inteiro de maneira saudável com o Intense & Bronze Autobronzeador Mousse in Shower. Outra novidade é para a Estética Íntima, o Volulifting, com o objetivo de oferecer Inovação e Tecnologia ao profissional e consumidor final. Hoje os produtos da Mezzo estão inseridos no Canadá e Estados Unidos.



"Só oferecemos ao mercado aquilo que realmente acreditamos e para que isso aconteça existe um planejamento baseado em muito estudo e que passa por um Comitê Científico para aprovação, ou seja, acreditamos sempre no sucesso dos nossos produtos", afirma a Dra. Joyce Rodrigues, Farmacêutica Bioquímica, Diretora Científica da empresa.



O consumidor está em busca de uma vida mais saudável, com foco em praticidade, produtos que facilitem a sua rotina, que além de cuidar da aparência visual, ofereçam também, por exemplo, uma reposição de minerais ou vitaminas. Isso torna o mercado cada vez mais desafiador, um estímulo para a Dra. Joyce Rodrigues, que analisa o segmento como promissor, visto que hoje em dia o aumento da expectativa de vida da população é um fator relevante para este movimento, pois tem gerado um maior consumo de produtos para beleza e bem-estar.



E afirma que "isso vale para todos os setores, seja profissional ou pessoal, o importante é superar as expectativas do público final, uma vez que o brasileiro é vaidoso e gosta de se cuidar", finaliza a empresária.