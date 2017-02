Midway USA fecha parceria com Grupo Ipiranga para venda de suplementos alimentares em postos de gasolina

Líder de mercado no Brasil e uma das principais empresas de suplemento alimentar do mundo com atuação em mais de 60 países, a Midway Labs USA está inovando. Seu catálogo de produtos, que vão de barras de proteína, gel energético até shakes dietéticos, já está disponível nas lojas AM/PM dos Postos Ipiranga, a maior rede de conveniência do Brasil, com aproximadamente 4 mil lojas em todo o país. Clientes do programa de fidelidade "Km de Vantagens Ipiranga" têm descontos especiais na aquisição da linha de suplementos Midway.



Segundo Wilton Colle, fundador e presidente da Midway, essa é a primeira ação no mundo de uma marca de seu segmento em lojas de conveniência de postos de abastecimento.



"A Midway sempre teve uma pegada forte de inovação assim como a Ipiranga, empresa que admiro muito. Acreditamos que os suplementos devem ser consumidos por todos e nossa busca em popularizar seu consumo vai atingir outro patamar com esta parceria entre a Midway e os Postos Ipiranga. Pela primeira vez no mundo, suplementos alimentares serão comercializados em lojas de conveniência de postos de abastecimentos", afirma Colle. "No Brasil, o ator Bruno Gagliasso será nosso garoto-propaganda. A imagem dele vai ajudar muito na popularização dos nossos produtos".





Fundada em 1991, a Midway Labs USA é uma empresa norte-americana de suplementos alimentares com presença na América do Norte, Europa e América do Sul. De suas fábricas nos Estados Unidos, França, Áustria, Espanha e Portugal, são produzidos mais de 500 produtos diferentes que são distribuídos globalmente por mais de 80 mil pontos de venda entre lojas especializadas, farmácias, supermercados e e-commerces.



Em um mercado que tem crescido cerca de 25% ao ano no Brasil, a Midway oferece linhas exclusivas de suplementos alimentares que levam as assinaturas do jogador de futebol Kaká, dos irmãos Rodrigo Minotauro e Rogério Minotauro, além da Military Trail, Glamour Nutrition, Muscle Goumert, Made in USA e Psycho Drink.





Website: http://br.midwaylabsusa.com/