Miracle Face: o milagre do final de ano

O final de ano se aproxima e a procura por soluções rápidas para perder medidas também. O SPA Renata França desenvolveu uma técnica "milagrosa". Como o próprio nome diz, a Miracle Face é um efeito milagroso facial.



Se diferenciando um pouco da massagem corporal, a Miracle Face tem o efeito de um lifting imediato, mas que também mistura técnicas de drenagem linfática e massagem moderadora.



A massagem facial desincha e acentua as formas do rosto e revitaliza naturalmente a pele. O tratamento estético é ideal para noivas, festas (o final de ano é a época certa) e pós operatório. A Miracle Face tem a função de drenar inchaços e promover o contorno do rosto.



A massagem foi criada e patenteada pela esteticista Renata França há seis anos.



Seu principal objetivo é reduzir medidas e desinchar, além de transformar a textura da pele. E esses resultados já são vistos na primeira sessão!



O resultado da massagem facial dura cerca de 10 dias. Mas a quantidade de sessões varia para cada cliente, como o corpo reage e quais hábitos a mesma tem.



O SPA Renata França



A clínica da esteticista fica localizada na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, nº 1974 – Jardim América – São Paulo – SP.



Os seus clientes são na maioria celebridades, executivos e socialites. Nomes como das atrizes Tais Araújo, Bruna Marquezine, Marina Ruy Barbosa e Bruno Gagliasso são frequentemente encontrados no SPA. As técnicas exclusivas da Renata França são executadas por toda sua equipe.



Serviço

O SPA Renata França funciona de segunda à quinta das 8h às 21h. E sexta-feira das 8h às 17h30. Aos finais de semana, o SPA é fechado.



Telefone: (11) 3062 -0120.



contato@sparenatafranca.com



Informações sobre cursos: Whatssap: (11) 9 9130-3441 ou 11 9 9131-1007