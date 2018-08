Miracle Touch e Miracle Face, as massagens que conquistaram as celebridades

A Miracle Touch é a massagem estética de resultados imediatos que conquistou uma legião de fãs e celebridades. A criadora do protocolo é a empresária Renata França, que utilizou anos de estudo e experiência como massoterapeuta para chegar a uma técnica perfeita, que levasse a resultados que podem ser vistos desde a primeira sessão.



Os mesmos princípios foram levados em conta para a criação da Miracle Face, a última adição da empresária ao rol de protocolos do Método Renata França. Saiba mais sobre as duas massagens:



Miracle Touch - é uma espécie de lipoescultura manual imediata. São cerca de 20 manobras em uma hora, misturando as técnicas e movimentos da drenagem linfática com a massagem modeladora redutora. O protocolo foi batizado após o comentário de uma cliente de Renata sobre o "toque milagroso" de suas mãos.



Está técnica exclusiva do Método Renata França garante pele uniforme e músculos mais definidos, além de afinar a silhueta da barriga e das pernas. O toque diferenciado reduz medidas, desincha e transforma a textura da pele, com resultados que podem ser vistos já na primeira sessão. O procedimento pode ser feito todos os dias e seus efeitos são prolongados quando aliados a alimentação e hábitos saudáveis.



Miracle Face - Também exclusiva do Método Renata França, é baseada nos mesmos princípios da Miracle Touch, com manobras de drenagem linfática, massagem modeladora redutora e lifting facial. Além de desinchar, a técnica melhora o tônus, acentua as formas do rosto, destaca o maxilar e tem efeito de lifting imediato, além de estimular o colágeno. O processo dura 30 minutos.



Além da Miracle Touch e Miracle Face, o Método Renata França conta com protocolos exclusivos de drenagem linfática, massagem modeladora redutora e massagem relaxante.



Em 2017, a empresária inaugurou o SPA Renata França em uma região nobre da capital paulista e lançou seu primeiro produto cosmético, o Creme Corporal SPA Renata França. Ela segue promovendo os cursos do Método Renata França por todo o País, aumentando a rede de pupilas habilitadas que fazem parte da mudança de todo um segmento do mercado brasileiro de estética.



A empresária e massoterapeuta mantém contato constante com clientes, pupilas e fãs por meio de seu Instagram, @renatafrancaa. Em seu canal no YouTube (youtube.com/renatafranca), ela fala das técnicas criadas por ela e conversa sobre beleza, saúde e bem-estar com seus convidados.



Serviço

O SPA Renata França fica na alameda Gabriel Monteiro da Silva, nº 1974 - Jardim América - São Paulo (SP). Aberto de segunda a quinta-feira, das 8h às 21h, sexta-feira das 8h às 17h30, e domingo, das 10h às 18h. Aos sábados, o SPA é fechado.



Telefone: (11) 3062-0120



contato@sparenatafranca.com



Informações sobre cursos: WhatsApp (11) 99130-3441 ou (11) 99131-1007





Website: https://sparenatafranca.com/