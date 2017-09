Miss Brasil Marthina Brandt estrela o novo catálogo de joias da marca gaúcha Golfran

A Golfran acaba de lançar a nova edição do Catálogo Golfran Joias (http://www.golfran.com.br/catalogos/joias), que reúne novidades e peças produzidas em parceria com uma das maiores fabricantes brasileiras de joias folheadas a ouro e ródio e peças em prata, nas linhas feminina, masculina e infantil. Com o tema Reflexos, um de seus diferenciais são as peças em ouro maciço 10 quilates, peças que oferecem uma melhor relação custo-benefício, pois possuem um bom preço e oferecem a mesma qualidade do ouro 18 quilates. A empresa, com 30 anos de atuação, tem o maior catálogo de venda direta do Brasil, com mais de 130 franqueados e milhares de consultoras espalhadas por todos os estados brasileiros, garantindo uma sólida rede de distribuição.



Com a participação da Miss Brasil 2015, Marthina Brandt, fotografada pelas lentes de Weslei Torezan, essa edição do catálogo teve a produção das imagens ambientada em uma mansão no condomínio Quinta da Serra, em Canela, no Rio Grande do Sul. O objetivo do conceito escolhido para o catálogo é mostrar as múltiplas facetas da mulher, criando um complexo jogo de luzes e sombras sobre a sua personalidade.



"Para criar essa ambientação, usamos imagens com uma luz mais difusa, traçando um paralelo entre a personalidade feminina com seu brilho próprio e as joias do catálogo, mostrando que estas refletem e complementam a beleza da mulher", afirma Kimberly Cavalli, gerente de marketing da Golfran. As joias são produzidas pela Condor, empresa que investe constantemente em design para criar peças únicas com conceito inovador, e comercializadas pela Golfran em todo país. A criação do conceito do novo catálogo ficou por conta da Infoco Propaganda, com direção de Kimberly Cavalli.



Link vídeo desfile:

https://www.youtube.com/watch?v=Y7BfyFvZwqI



Sobre a empresa

A Golfran, uma empresa com 30 anos de atuação no setor de venda direta, se diferencia pela qualidade dos produtos oferecidos e por operar por meio de um grupo de empresas próprias que abrangem desenvolvimento de produtos, sistema de pagamento por cartão de crédito, logística e transporte. Com o maior catálogo de venda direta do Brasil, a empresa conta com mais de 130 franqueados e milhares de consultoras espalhadas por todos os estados brasileiros, garantindo uma sólida rede de distribuição. Além do Catálogo Golfran Joias, a empresa possui os catálogos Golfran Fianceé, com artigos de cama, mesa, banho, cortinas, decoração, vestuário, moda íntima, bolsas, calçados, utilidades domésticas, entre outros; o Golfran Baby, voltado para crianças com até três anos e o Golfran Slim, um catálogo que apresenta uma versão resumida de todos os outros.





