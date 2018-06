Mix e Máxi tendências queridinhas que vieram para ficar

Os acessórios são fundamentais para compor o visual e trazer informação e glamour ao look. Podemos até optar por uma roupa neutra, mas com as semijoias ideais a produção fica incrível. As orelhas, o colo e os pulsos são pontos estratégicos do corpo feminino para harmonizar a silhueta e trazer estilo ao visual e ainda não podemos esquecer do charme das mãos e dedos.



O hábito de usar adornos não é recente. Na verdade, ele existe desde a pré-história quando as peças eram feitas com ossos, pedras, dentes, conchas e madeira. Passando por uma grande evolução pelos egípcios, celtas e romanos até chegarmos no cenário de hoje com materiais diversos e designers cada vez mais bem trabalhados.



As tendências do setor de semijoias, assim como da indústria da moda em geral, multiplicam-se em tempos digitais no qual o acesso às novidades é imediato. Entre os desejos da temporada outono/inverno 2018 estão o mix, mistura de peças diferentes em uma composição única, e o máxi que são peças grandes na aposta oversize.



Mix de Semijoias



A principal regra para quem deseja investir no mix é não seguir padrões. É possível misturar todos os tipos de peças dos mais diversos estilos, cores e materiais. Prata, dourado e negro podem sim ser usados juntos. O truque é ousar e prezar pela harmonia. A dica certeira da Valentina Acessórios é eleger um elemento de consenso como por exemplo: formas geométricas ou corações. Desta maneira todas as semijoias usadas utilizam um ponto em comum.



O mix de pulseiras ou o pulseirismo, como também é denominado, tem sido muito usado nas composições fashionistas. Para não abrir mão desta aposta nas estações mais frias opte por blusas de manga 3/4 ou dobre a manga da jaqueta, do blazer ou da blusa que estiver usando para dar evidência às peças.



Máxi de Semijoias



A tendência máxi dispensa apresentações. São peças grandes e de muita personalidade que criam o look quase que sozinhas. Presentes nas passarelas da moda, entre as celebridades, nas novelas e no cinema as semijoias máxi são as protagonistas e vão totalmente na contramão da proposta minimalista, também em alta.



Exuberância é a palavra que resume a aposta no máxi. A Valentina Acessórios sugere argolas e esferas que estão em evidência no cenário atual, assim como pedrarias luxuosas. As opções são muitas, basta escolher aquelas que estão mais em sintonia ao seu gosto e lifestyle.



Onde comprar



As duas tendências, mix e máxi, podem ser encontradas com facilidade no mercado, afinal estão na moda. Também é comum comprar peças avulsas e fazer uma combinação bem original e até mesmo utilizar aquelas que já temos em casa! Para auxiliar na escolha ideal vamos dar uma dica imperdível:



A Valentina Acessórios é uma das marcas queridinhas no universo das semijoias e possui um vasto portfólio sempre de acordo com as novidades. Para acompanhar todos os lançamentos da marca basta seguir os perfis nas redes sociais ou acessar o site oficial, onde também você encontra muitas dicas de uso e conservação na sessão blog.



Além das vendas diretas, a empresa também oferece condições especiais para lojistas e auxilia empreendedores a começarem um negócio próprio e sem investimento inicial.



Modelo: Bárbara Martins

Beleza: Rosaria Albuquerque

Looks: Rosa Dáhlia

Fotografia: Ágata Reis

Produção: Anna Foureaux



