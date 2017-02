Moda e Estilo - Conheça Andressa Kauara

Jornalista que ingressou recentemente em sua carreira como modelo, vem conquistando não só a mídia, como também a área da moda.

Aos 23 anos, Andressa Kauara se integra no ramo empresarial dessa forma, trazendo novidades das mais conceituadas marcas de roupas femininas do país.



Atualmente morando em Palmas capital do Tocantins, diz ser uma cidade de novos sonhos e novas conquistas, onde está descobrindo novos talentos, novos amigos e novas oportunidades de crescimento.



"Acredito muito que agora trilhando este novo caminho possa ser uma grande abertura para novas coisas, novas comunicações. Não é fácil mudar de caminho de forma repentina, mas acredito que onde há luta sem dúvida haverá progresso". Afirma a Jornalista.



"O Reflexo do sucesso depende propriamente de você. Quando tomamos partido de um projeto; colocamos na mesa tudo que pode ser viável e inviável; dessa forma podemos fazer o máximo para que as coisas tenham êxito. Estou feliz e sigo firme com os pés no chão", completa.