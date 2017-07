Moda Fitness 2017: maior procura gera aumento de qualidade e descontos no mercado

Os modelos únicos e criativos de roupas fitness do mercado brasileiro estão com promoções imperdíveis!



Com foco na moda fitness 2017, a tendência é voltada para homens e mulheres que prezam por qualidade e estilo do que vestem.



Novas lojas virtuais foi lançada recentemente e aposta em looks inovadores e despojados.



São roupas de academia práticas e confortáveis que valorizam o corpo e suavizam os movimentos durante a realização dos exercícios físicos. Até porque quem malha precisa de algo que seja fácil de colocar e dure bastante.



As roupas com foco em academia e exercícios tem seu acabamento e design inspirados no que há de mais atual na moda fitness e reúne estilo e praticidade que ficam evidentes nos detalhes de cada uma de suas peças.



Embora seja inspirada em modelos inovadores, seus lançamentos procuram trazer para o mercado, algo que se adeque a todos os estilos, mostrando ao público feminino e masculino, que é possível criar peças descoladas, bonitas, sem abrir mão do conforto e da praticidade.



Essas peças são trabalhadas com base em particularidades que chamam a atenção como estampas florais, geométricas, de animais, dentre outras artes personalizadas que agregam beleza e valor, sem ofuscar a real essência da marca.



Os porta vozes das principais empresas usaram toda a sua experiência em vendas para idealizar algo memorável para seus clientes. E o resultado tem agradado bastante a esse público tão exigente.



"Nosso trabalho é constante. Queremos que a Blast Fit - http://www.blastfit.com.br/ - seja uma referência global em venda online de roupas e acessórios fitness. Por isso, garantimos produtos diferenciados, preços justos e o melhor atendimento", avalia um de seus representantes.



Pesquisa revela que maioria prefere conforto térmico na hora de malhar



Quando o assunto é moda fitness ou esportiva, os usuários de academias e atletas acabam preferindo conforto térmico durante a malhação. Pelo menos é o que aponta a pesquisa da Universidade Estadual Paulista (Unesp), divulgada pelo Sebrae.



Essa foi a resposta de 64% dos entrevistados e isso o cliente pode encontrar nas peças dessas novas coleções. Além disso, a marca trabalha suas coleções focando em tecnologia e sofisticação, ao mesmo tempo em que mantém a simplicidade.



Todas as roupas e acessórios produzidos em 2017 trazem consigo a funcionalidade e o visual que as pessoas mais buscam quando o assunto é moda fitness. E é justamente por isso que essas marcas marca tem alcançado altos índices de vendas desde o seu lançamento nesse mercado.



Peças testadas por diversos profissionais

As roupas da das marcas especializadas se destacam nesse segmento porque elas são resultado de muita pesquisa de mercado. E todo o material foi criteriosamente desenvolvido e testado diversos profissionais.



Além disso, o grande diferencial dessa empresas pode ser resumido basicamente em três palavras: Conforto, Exclusividade e Estilo. Esse é o objetivo principal dos detentores dessa marca, o que pode ser facilmente evidenciado em suas coleções, que mostram-se cada vez mais confortáveis e bonitas em cada novo lançamento. Tudo isso para garantir o prazer e a satisfação de cada pessoa, para que ela se sinta única com o modelo que estiver usando aonde quer que esteja.



O processo de fabricação usa ainda materiais de altíssima qualidade. O essencial para a marca é que o produto final seja algo funcional, modelando-se perfeitamente ao corpo dos seus clientes. Com a Blast Fit na concorrência, a moda esportiva foi elevada a um outro nível.



Preços e condições surpreendem



Além do desconto de 10% que você pode adquirir com o cupom de desconto AMODESCONTO, a Blast Fit oferece ainda outros benefícios e vantagens para os seus clientes. Os preços oferecidos pela marca são acessíveis e cabem no bolso de qualquer pessoa. A rapidez na entrega é outro destaque dessa loja de moda fitness.



As compras acima de R$299,99 têm FRETE GRATUITO. E quem paga por boleto bancário pode ainda ganhar redução de 5% no valor final. Há ainda a opção de parcelamento sem juros para aqueles que preferirem usar o cartão de crédito.



É por estes e outros aspectos que a Blast Fit, vem se consagrando nesse ramo, onde atualmente procura trabalhar em suas próximas coleções para oferecer aos seus clientes peças exclusivas e que estejam dentre as principais tendências de moda fitness para o verão 2017/2018.



Para obter mais informações e ficar por dentro das principais ofertas lançadas em seu site, acesse: blastfit.com.br.



