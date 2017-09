Moda masculina aponta crescimento em 2017

Quando o assunto é moda e negócios, sabemos que o universo feminino tem grande representatividade em receitas e lucros dentro do setor. Contudo, cada vez mais os homens mostram interesse sobre os assuntos relacionados com o tema moda masculina, pois há uma preocupação crescente desse público com a aparência, elegância entre outros aspectos. Para reforçar esta afirmação, o SEBRAE aponta que o mercado da moda masculina movimentará cerca de US$ 23 bilhões em 2017.



Mais especificamente na América do Sul, esse número é ainda mais impressionante, pois mostrou que no Brasil o faturamento em 2017 será de US$ 42 bilhões. Conversando com a equipe comercial da marca Blowbell Men"s Wear, empresa de confecção em moda masculina social e casual, os números apresentados pelo estudo têm grande relevância para manter o foco no mercado brasileiro, mesmo em períodos de recessão com os que estamos vivenciando atualmente.



"Podemos observar que os homens estão ganhando mais conhecimento sobre o tema se vestir bem, isso de forma geral para as mais diferentes classes sociais, pois este assunto tende ao senso comum. Ainda não sentimos a retomada do crescimento ideal, mas no primeiro semestre deste ano a Blowbell apresentou crescimento favorável", explica os executivos da empresa.



De acordo com Ricardo Agnelo D"Angelo, consultor em estratégia e finanças, ainda é cedo para apostarmos em um crescimento geral da atividade econômica, pois o cenário político nacional está bastante incerto. Contudo, Ricardo afirma que já há sinais sobre os movimentos que o Governo vem realizando neste sentido, por exemplo, a redução da taxa Selic.



"A tendência é termos uma retomada mais lenta da economia, mesmo que certos mercados já apresentem taxas de crescimento ainda em 2017. Acredito que o setor do vestuário tenha sofrido bastante nos últimos anos, porém as empresas que passaram por este período mais tenso estarão fortalecidas, competitivas e preparadas para a retomada da atividade econômica nacional", afirma Ricardo.



Mesmo estando no término do terceiro trimestre deste ano, ainda é cedo especularmos qualquer crescimento para os mais diversos mercados, principalmente se tratando de moda masculina. Atualmente, as variáveis que influenciam a atividade econômica são bastante imprevisíveis e temos pelo menos quatro meses para o término de 2017.



