Moda Plus Size: descubra seu estilo

Quando falamos de moda, sabemos que ela vem e vai. As tendências somem e aparecem a cada nova estação. Então é muito importante encontrar seu estilo antes de consumir moda. Encontrar seu estilo é uma questão de encontrar aquilo você se sente bem usando.



No começo pode ser um exercício de experimentar e ir descobrindo aquilo que te cai bem. Mas uma hora você com certeza descobre qual é seu estilo e aquilo que representa sua personalidade.



Existem algumas dicas para descobrir aquilo que fica bom para seu corpo, mas lembre-se que o importante mesmo é usar aquilo que te faz bem e que te deixa se sentindo a mulher maravilhosa que você é. Preparamos algumas dicas para quem sabe te ajudar a encontrar seu estilo. Ficou curiosa? Confira a seguir.



1- Decotes e Cintura

Está pensando em comprar novas blusas plus size? Uma dica é investir nas blusinhas com decote "V". Sério, elas são ótimas opções — porque dá uma linha de pescoço, alongando a silhueta.



Marcar a cintura pode ajudar a afinar qualquer look, de vestido a cardigan. Mas tem que saber usar, claro. Cintos mais grossos valorizam vestidos maxi ou saias rodadas. Já modelos mais finos ficam bem com vestido mini ou casaco cardigan.



2- Listras e estampas

Se estiver pensando em dar um charme aos looks. As estampas pequenas com um fundo escuro são ótimas para dar aquela disfarçada e valorizar o que você tem de melhor. As estampas devem ser usadas apenas em região mais magra do corpo, e as peças lisas, em áreas que são mais cheinhas.



Aposte nas blusas plus size mais básica e invista nas saias com estampas e mais divertidas, com certeza seu look vai ficar muito mais despojado.



Já as listras são versáteis em qualquer look e estilo. Mas se você quiser valorizar suas curvas a nossa dica é apostar nas listras verticais - estreitas ou grossas, alongando assim a silhueta. Aposte nas camisas plus size, ou até quem sabe em uma calça mais fashionista com um cropped plus size e um vestidinho para te manter fresquinha nos dias quentes.



3- Looks Monocromáticos

Todo mundo gosta de um pretinho básico, mas que tal dar uma alegrada no guarda-roupa? Looks monocromáticos são ótimos para alongar a silhueta e dar aquele charme a mais a composição. Invista em acessórios coloridos para dar uma quebrada no look todo igual.



Gostou das nossas dicas? São apenas sugestões, e lembre-se que moda é se sentir bem. Então veja como é linda e arrase com os melhores looks.



