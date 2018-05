Moda praia e as cidades: trajes de banho vão da areia para as calçadas

Constantemente apontada por consultores de moda como característica essencial no guarda-roupa, a versatilidade nos faz repensar o ato de se vestir. É possível ter um número reduzido de peças e acertar looks para as mais diversas ocasiões apenas fazendo recombinações.



Quando o assunto é moda praia, costuma-se pensar em peças exclusivas para a água e areia, mas dá para ser diferente: existem peças com alto potencial de compor looks que vão além dos domingos ensolarados e penetram facilmente na pele urbana.



Um maiô, por exemplo, pode ser a peça central de uma composição com uma calça jeans. A melhor parte de explorar outras possibilidades com peças de praia é que esses são itens superconfortáveis e garantem um look que acompanha o ritmo do dia a dia, principalmente nas estações mais quentes.



Para o verão em cidades litorâneas, essa variabilidade é uma grande aliada. É simplesmente incrível e prático usar a mesma composição para dar um pulo na praia e seguir de lá direto para um happy hour com os amigos.



Na flee, marca de moda praia fortalezense que vende online para todo o Brasil, as peças seguem esse mood: tanto os biquínis como os maiôs prezam por uma linha diferente, com intervenções que garantem um visual diferente na praia, permanecendo superadaptáveis para os dias na cidade. As composições transitam com muita facilidade entre a calçada e o calçadão. O mote é simples: ser fácil de usar, não importa a situação.





