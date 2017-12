Moda praia plus size: aprenda a escolher a peça certa

O alto verão está chegando e a moda praia plus size já começou a pipocar pelas vitrines. Nada como pensar em praia, mar, piscina né? E você já começou os preparativos para o verão, e escolheu os modelitos para desfilar por ai? Ainda não?



Não se preocupe, nós preparamos algumas dicas para te ajudar a escolher a peça certa para seu corpo e te deixar se sentindo ainda mais linda e poderosa.



Como disfarçar o quadril?



Quando se fala em roupa de praia plus size, existem algumas dicas que podem te ajudar a disfarçar aquilo que você quer e valorizar aquilo que você tem melhor.



Se você procura disfarçar o quadril. Use e abuse de calcinhas de laterais mais largas, no tamanho certo para que não marquem a parte do corpo que você quer justamente disfarçar! Pode apostar também em partes de baixo mais altas, um pouco abaixo do umbigo.



Outra dica é escolher peças que tem o cós em faixa ou dobrado. Quanto às cores e estampas, prefira as escuras, listras verticais e se houver desenhos escolha os miúdos.



Para valorizar os seios



Se você tem seios grandes, invista em biquínis plus size que deem sustentação. Os melhores são os modelos meia-taça ou com bojo (sem enchimento!) e com alças largas. Na hora de combinar, o ideal é um top de cor sóbria com a parte de baixo mais colorida: isso tira a atenção dos seios volumosos!



Fuja dos modelos tomara que caia e cortininha, pois deixam escapar os seios e acontecer o pior depois de um mergulho!



Já para os seios pequenos, prefira biquínis com bojos, drapeados e torcidos, além de muitos detalhes como, bordados e babados, cores mais claras, estampas grandes e coloridas. Isso aumenta o volume. Evite alças largas e tomara que caia retos pois acabam dando a impressão de seios ainda menores!



Maiô plus size e saídas de praia.



O maiô é ótima opção, além de existir modelos super modernos e fashion. E que tal completar o look com uma linda saída de praia para te deixar ainda mais charmosa? As saídas estão super em alta e com certeza vão estar com tudo nesse verão.



Gostou das nossas dicas para escolher seus looks de praia? Não perca tempo e acesse já sua loja de moda plus size e garanta seus modelitos.



