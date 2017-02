Moda de rua anuncia tendências para 2017

Camisas despojadas, viseiras estampadas e releituras supersofisticadas dos clássicos bonés. Essas são apenas algumas das novidades que tomarão conta das ruas em 2017, em um autêntico reflexo do novo streetwear brasileiro.



De acordo com dados levantados pela WGSN – empresa líder mundial em previsões de tendências de moda e criação –, este ano será marcado por peças de recortes soltos e confortáveis, que facilitam a mobilidade no dia a dia e expressam o lema "menos é mais".



Exemplo disso são as camisas alongadas, que já estão marcando presença nas vitrines das grandes cidades. Tanto para homens quanto para mulheres, a peça acrescenta um toque mais espontâneo ao visual, sendo perfeita para composição de looks informais da rotina.



A pegada college também virá com tudo, estampando camisas com números e brasões arrojados e, paralelamente, as peças em estilo "beisebol americano" serão protagonistas de visuais mais esportivos.



Texturas versáteis em acessórios



O ator e youtuber Maicon Santini assinou recentemente um modelo exclusivo de boné snapback em metalassê, que promete virar tendência esse ano. De acordo com a Hardlife Brasil − marca responsável pela elaboração do snapback assinado pelo artista −, as texturas como camurça e metalassê vieram para revestir opções sofisticadas de bonés, ideais para ocasiões que exigem um estilo mais elegante.



Outra tendência é a forte influência "swag" em bonés de aba reta, que veio para incrementar os looks com camisas alongadas e estampas college. Para além do vestuário, o que define o swag é ter uma personalidade ousada, já que o estilo não se embasa apenas em roupas e acessórios, mas também na atitude própria.



Para as mulheres que curtem um streetstyle mais romântico, a boa notícia é que viseiras florais também vão marcar a moda de rua 2017. Além de proteger o rosto dos raios solares, esses acessórios acrescentam um toque charmoso e delicado aos visuais diurnos, seja para compromissos descontraídos ou atividades ao ar livre.



Matéria escrita por Letícia Maciel

Entrevistado: Arthur Moraes Coimbra – Hardlife Brasil

Fontes adicionais: WGSN











