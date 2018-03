Moda tricô voltará com força no próximo inverno, aposta indústria têxtil

Após 3 anos seguidos de queda e com uma pequena melhora no ano de 2017 o Sindicato das Indústrias de Fiação e Tecelagem em Geral no Estado do Ceará (Sinditêxtil) prevê um crescimento médio anual superior a 3% deste ano até 2021 para o setor têxtil.



Se durante o ano de 2017 já houve alguns sinais de melhora para o setor, principalmente no quarto trimestre, a expectativa para 2018 é de aumento da produção, redução da capacidade ociosa das fábricas e de recuperação de postos de trabalho.



Segundo Rafael Zucato, fundador do site modellatotricot.com.br, só em 2017 houve um aumento de mais de 47% em vendas. Desde a criação da marca, mês a mês o interesse por seus produtos só cresceu, e ele vislumbra que 2018 será o ano da moda Tricô.



"O que vemos hoje é que o tricô passou a ser visto com outros olhos, sendo assim, ele não é mais encarado como uma peça de pessoas de mais idade. Com as novas formas de trabalhá-lo, o tricô ganhou um toque mais jovial e até elegante.



Como nós tivemos um aumento muito significativo no verão, temos a certeza de que esse inverno irá superar todas as expectativas!"



O inverno baseado na nova tendência de moda



Com peças quentes e com muita versatilidade, o tricô promete ter opções que irão encantar todos os tipos de mulheres, independentemente da idade, do estilo e principalmente, dos gostos.



Grandes marcas, como a Modellato Tricot , já estão investindo pesado para ter modelos e opções de composição de look diferenciados.



Acabou a época em que o tricô era "tradicional", agora quando você compra uma peça dessas, o que você busca é algo único que componha seu look.



E não é só nos suéteres que o tricô estará presente na moda inverno 2018, hoje ele é cool, e, portanto, irá te surpreender com as opções de modelos.



Vestidos em tricô



Já bastante presente no guarda-roupa feminino no verão, o vestido em tricô seguirá sendo tendência no próximo inverno.



O que irá mudar é que eles serão adaptados para os climas mais frios. Então, podemos esperar peças mais longas, mais grossas e até mesmo mais despojadas, para deixar a mulher ainda mais elegante.



Um ponto bastante positivo dos vestidos em tricô é que eles possuem uma modelagem mais larguinha, ou seja, são ideais para serem usados tanto de dia, como à noite, uma vez que, sempre serão confortáveis.



Talvez, essas seja uma das versatilidades mais interessantes do tricô, ele cai bem em qualquer ocasião, tanto as formais, como as mais simples.



Maxitricôs



Os Maxitricôs representam uma novidade que surgiu no ano passado e pegou geral! Tanto que compõem desde peças para decoração de casa, berços, até as roupas femininas.



Então, no próximo inverno você verá muito: superponchos, golas altas, casacos de botão e muito mais. Quando chegar a estação, lembre-se dessa matéria! Pode acreditar, tudo que envolver esse item será bem valorizado.



Pulôver



Qual é a mulher que não trata o pulôver como um dos itens mais tradicionais quando o assunto é moda tricô? Impossível não achar essa peça um charme e algo que nunca sai de moda!



A dica da estação é usar a peça em cima de uma camisa ou mesmo uma camiseta, em dias de muito frio, você ficará quentinha e, mesmo assim, estará um charme!



Gola rolê



A gola rolê, ou cacharrel, como muitos gostavam de chamar, foi uma verdadeira descoberta dos anos 90! Quem é a mulher que não desfilou pelas ruas com uma peça dessas?



Pois bem, ela voltará com força esse ano, porém com um destaque para sua confecção em tricô, valorizando a roupa como um todo. Para as que passam frio no pescoço, essa é a solução mais que perfeita!



O que se pode afirmar é que por mais diferente, descolado, moderno ou arrojado que o tricô se torne, ele dificilmente sairá de moda.



Há quem diga que acha esse estilo de roupa fora da realidade atual, outros apelam para a tradição e compõem um look lindíssimo usando combinações elegantes e que chamam a atenção por onde passam.



Rafael Zucato, comenta as expectativas para o próximo inverno: "Acreditamos que esse inverno de 2018 será um sucesso no que diz respeito à moda tricô. Eu, como fundador de uma marca, responsável pelo site Modellato Tricot , tenho a certeza que o faturamento será impressionante!"



Se você também é apaixonado por esse estilo, não perca mais tempo, acesse agora o site da Modellato Tricot e confira as possibilidades incríveis de looks!

















Website: https://modellatotricot.com.br