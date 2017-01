Modalidade ideal para o verão, conheça os benefícios da hidroginástica

Com o início do ano novo, vem aquelas diversas promessas feitas na virada, começar a se exercitar é um dos desejos mais frequentes para o novo ciclo, mas em muitos casos é deixado de lado rapidamente, seja por não gostar da modalidade escolhida ou pelo calor sufocante dos primeiros meses do ano. Uma boa opção para resolver esta questão é escolher a hidroginástica considerada divertida, agradável e eficaz por muitos praticantes, esta modalidade ainda oferece a refrescância de ser praticada dentro d"agua. São inúmeros os benefícios da hidroginástica, mas para ilustrar este artigo escolhemos 7 deles para te incentivar, confira:



1. Doenças crônicas

Pesquisas apontam a melhora de doenças, como artrite reumatoide, em pessoas que praticam a hidroginástica. Essa evolução é atribuída ao melhor uso das articulações sem o risco de agravamento dos sintomas.



2. Saúde mental

O contato com a água diminui o estresse, melhora o humor, reduz o risco de depressão e ajuda crianças com deficiências de desenvolvimento.



4. Flutuação

A água reduz 80% do seu peso diminuindo impacto durante os exercícios e aumenta a flexibilidade do corpo. Com esses efeitos, a ocorrência de lesões é muito menor se comparada a exercícios realizados no solo.



5. Aumento de resistência muscular

Com a maior densidade da água, o aumento da resistência muscular é mais rápido na hidroginástica e com sensação de menor esforço. Os exercícios são ótimos para quem quer retornar a prática de atividades físicas após a realização de procedimentos cirúrgicos sem prejudicar a recuperação.



6. Queima calorias

Aumentando a gama de benefícios da hidroginástica, 1 hora do exercício pode reduzir de 450 a 700 calorias, uma ótima opção para quem quer eliminar alguns quilos extras. O uso de equipamentos pode aumentar a intensidade dos exercícios e a perda calórica. Para ajudar as academias e praticantes neste quesito, a Slade Fitness possui uma linha completa de equipamentos aquáticos .



7. Relaxamento

Exercícios aquáticos exigem maior concentração, calma e controle da respiração gerando uma sensação de relaxamento durante a prática. O bem-estar é ampliado com a movimentação da água que parece massagear o corpo.



