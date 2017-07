Os modelos de óculos preferidos de Celebridades e Fashionistas

Todo acessório tem o poder de transformar, e nesta questão os óculos são protagonistas de uma bela composição no look. Os queridinhos das fashionistas ganham designs diferenciados, com cores e formas de tirar o fôlego.



Existem vários estilos seguindo algumas vezes o mesmo padrão, cada marca tem suas especificações e dão uma pitada de charme em suas coleções, criando assim peças-chave na hora de compor a produção.



Looks básicos tendem a se destacar com este acessório, por isso vale investir em modelos diferentes para deixar o visual mais moderno e despojado. Basta usar e abusar dos óculos para arrasar no resultado final.



As tendências não param, sempre tem novidades no mundo da moda e as fashionistas estão constantemente lançando o que tem de melhor, elevando a importância dos detalhes.



No momento os modelos preferidos das fashionistas e it girls estão conquistando os corações de todas as mulheres, seguem alguns estilos e dicas:



Redondo



Os modelos redondos vieram com tudo, são despojados e compõem looks incríveis. Dos menores aos maiores eles arrebataram os corações e tem feito muito sucesso com as mulheres antenadas.



Este modelo é ideal para quem quer arrasar, com ele não existe básico, os menores tendem a ser cheios de detalhes, já os maiores chamam atenção dando destaque ao visual. Também é muito comum encontrar o modelo com lentes coloridas e espelhadas.



Gatinho



O formato gatinho pegou de um jeito, que se tornou clássico, ao mesmo tempo que este modelo é megaestiloso ele também não perde a feminilidade, dando um charme ao visual, com aquele Q de sofisticação.



O modelo está sendo tão usado que existem diversos estilos para agradar a gregos e troianos. Com ele é possível compor looks desde os mais românticos, até os mais descolados.

Aviador



Entra geração, sai geração, e o modelo aviador está lá, fiel a todas elas. Até o mundo da moda precisa admitir que clássico é clássico. Não existe modelo mais versátil que o aviador, ele fica lindo em praticamente todos os formatos de rosto, e compõe qualquer estilo.



Sabe aquele modelo que não pode deixar de ter? Este é um deles. O tempo vai passando e o aviador ganha outras formas e cores sem perder o estilo, então se a intenção é fazer bonito ele estará à disposição.



Se tiver dúvidas basta dar uma olhadinha no arsenal das fashionistas.



Marcas mais procuradas



Claro que para arrasar nas escolhas, nada melhor que procurar o modelo ideal com as marcas que lançam essas tendências, as fashionistas e it girls não brincam em serviço e estão sempre abalando com as novidades.



Entre as marcas mais procuradas estão:



Ray-Ban



A Ray-Ban se tornou referência, ela foi a grande mente por trás do modelo aviador. Uma marca que ganhou espaço e se popularizou com suas novidades, ela também se destaca com modelos diferenciados, e também conquistou corações com os modelos redondos.



Dior



A Dior é o luxo que todos procuram, se a intenção for ficar incrível a marca traz as melhores opções. Dior tem a pegada vintage que a gente tanto ama, com linhas geométricas e tamanhos generosos para compor looks maravilhosos.



Prada



Destaque por elegância, a Prada conquista quando o assunto é requinte. A grife italiana possui modelos lindos e modernos, com designs exclusivos para dar ao visual o chamariz para o poder.



Gucci



Símbolo de luxo e glamour, a marca se destaca com modelos com acabamentos quase artesanais, os designs agradam a ambos os sexos, possuem detalhes delicados sem perder o conforto e a durabilidade do acessório.



Chanel



Chanel não pode faltar no estoque, querida por fashionistas do mundo todo. A grife aclamada por diversas mulheres arrasa nos modelos dando destaque a beleza feminina. Um dos modelos que a marca tem apostado são os óculos gatinho.



Miu Miu



A Miu Miu é a marca que agrada especificamente ao público mais jovens, com peças arrojadas e cheias de requinte. Para os mais ousados a grife se destaca pelo design, estampas, cores e formas criam um novo significado.



Como usar



Os óculos podem ser ótimos aliados, uma vez que a escolha foi feita de forma correta, respeitando estilos e criando composições harmoniosas. Depois de descobrir sua personalidade, basta investir nos modelos que irão ressaltar seu melhor ângulo.



A loja virtual Óticas Wanny possui diversos modelos para que você possa ficar ainda mais incrível. As melhores grifes estão disponíveis para uma excelente experiência de compra, garantindo qualidade nos produtos entregues.



Do começo ao fim você terá acesso integrado, com interface simples e objetiva, podendo fazer um tour dentro das categorias com as melhores marcas catalogadas.



Ouse e se destaque com modelos exclusivos entregues no conforto da sua casa.

Website: http://www.wanny.com.br/