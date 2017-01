Modelos de óculos de sol ideais para cada formato de rosto

Os óculos de sol são um dos acessórios favoritos, principalmente das mulheres. É que além de proteger os olhos dos raios solares, eles dão um toque especial na produção, trazendo uma aparência mais estilosa, marcante, autêntica e elegante.



Contudo, nem sempre conseguimos encontrar os óculos perfeitos para nós. Dentre tantas tendências, marcas e modelos, fica difícil conseguir definir qual deles fica melhor e se adequa perfeitamente ao nosso rosto. Por isso que separamos algumas dicas para você que deseja escolher o modelo ideal para o seu formato de rosto. Veja!



Rosto Oval

Para quem tem esse formato de rosto, a tarefa de escolher um óculos se torna mais fácil. O rosto oval recebe bem qualquer modelo de óculos, sem restrições. O cuidado fica por conta do tamanho; atente-se para não adquirir um acessório muito grande que esconda sua expressão facial, ou muito pequeno que seja confundindo com uma peça infantil. Nesses casos, o modelo Prada Aviador 53QS, por exemplo seria uma opção perfeita.



Rosto Redondo

Para quem tem rosto redondo, a indicação principal é evitar os modelos com linhas arredondadas, pois elas acentuam ainda mais os traços. Para contrastar, apostar nos modelos com linhas retas é a alternativa perfeita. Os itens mais procurados nesses casos são o Prada Minimal Baroque 270S e o Prada Cinema 52SS Havana. Estilosos, marcantes e superelegantes.



Rosto Quadrado

Com traços fortes e marcantes, o rosto quadrado exige óculos com extremidades arredondadas. Isso porque esse estilo de armação promete suavizar a expressão - principalmente as linhas do queixo - e acaba por deixar o rosto mais delicado. Que tal apostar em um Miu Miu 10RS ou no Miu Miu Rasoir 07QS Havana?



Rosto Triangular

O modelo triangular combina com óculos de lentes redondas, assim como o modelo aviador. É importante que os óculos tenham as laterais arredondadas, pois deixam o rosto - que tem um aspecto mais fino - com uma leve achatada, na região dos olhos, o que confere um visual proporcional. Aposte nos óculos de sol Miu Miu 13NS ou nos óculos de sol Miu Miu 53PS.



Dica Bônus: Algumas cores combinam melhor com os diferentes tons de pele. Para pessoas com a pele negra, óculos nas cores preto, branco, âmbar e tartaruga. Para as peles mais claras, incluindo loiras, a cor tartaruga. Para os cabelos escuros, armações com tons avermelhados ou vinho são excelentes.



Vale lembrar que essas dicas podem te ajudar a escolher um modelo, caso você esteja em extrema dúvida, mas ressaltamos a importância de usarmos sempre os acessórios que nos fazem nos sentir bem e seguras. Você pode ousar e usar como quiser!



Qual seu modelo favorito?

