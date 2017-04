Mondial lança Modelador para as apaixonadas por cachos

Diversificar o penteado de forma prática e econômica é o que buscam as mulheres modernas e versáteis. Para quem não tem um cacho natural, mas adora fios ondulados, a Mondial acaba de lançar o Modelador de Cachos Spiral Duo.



Diferentemente dos modelos tradicionais, a novidade possui um direcionador de mechas em formato de espiral, que proporciona mais de uma opção de cachos, podendo escolher entre ondas abertas e com aspecto natural ou fechadas e mais definidas.



O Modelador é o aliado de quem evita aparelhos com aquecimento por receio de danificar os cabelos, pois emitem íons negativos por meio do revestimento cerâmico, que selam a cutícula dos fios por facilitar a penetração da água e reduzir a eletricidade estática, o que resulta em fios hidratados, sedosos, com brilho e sem frizz.



Praticidade a agilidade são duas palavras de ordem no dia a dia. Pensando nisso, o Modelador foi projetado para facilitar a criação do penteado. Basta encaixar as mechas e aguardar poucos segundos para ter cachos ideais por muito mais tempo. Você pode conferir no vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=pSGs8OWiU2o



Modelador de Cachos Spiral Duo EM-09

Preço sugerido: R$ 109,90

• Revestimento cerâmico

• Direcionador de mechas em formato espiral

• Tubo modelador com duas opções de diâmetro (19mm ou 32mm)

• Cabo giratório

• Bivolt automático

• Presilha para prender a ponta da mecha



Sobre a Mondial: Instalada no Brasil há 17 anos, a Mondial é líder em vários segmentos de eletroportáteis – como ventilação, air fryers, liquidificadores, espremedores de frutas, sanduicheiras, churrasqueiras elétricas, panelas de arroz e extrator de sucos. A empresa possui duas unidades de produção, uma em Conceição do Jacuípe (BA) com 91.000 m² de área construída e outra em Manaus (AM) com 4.000 m² de área construída, e emprega 3 mil funcionários diretos e mais 9 mil indiretos. O SAC da Mondial (0800 55 03 93) possui um completo atendimento pós-vendas, via telefone, e-mail, chat e URA (Unidade de Resposta Audível) – serviço automático que permite sanar dúvidas e obter informações diretamente pelo sistema. Há ainda uma completa infraestrutura com mais de 1.000 postos de assistência técnica autorizados, distribuídos estrategicamente em todo o território nacional.

