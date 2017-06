Mondial sugere dicas de presentes para o Dia dos Namorados

O dia mais romântico do ano está chegando e por isso, não podem faltar opções bacanas para agradar quem você ama. Pensando nisso, a Mondial, empresa líder em vários segmentos de eletroportáteis, selecionou produtos das linhas de Cuidados Pessoais e Áudio e Vídeo, como sugestão de presentes.



A primeira categoria destinada aos vaidosos tem à disposição escovas e modeladores de cachos, body groomer e cortador de cabelo. Já a linha de Áudio e Vídeo é uma opção para agradar os fãs de tecnologia e música, afinal, aparelhos de som e carregador portátil são ótimos pedidos.



É possível pesquisar outras opções e dicas de presentes no site da Mondial: www.mondialline.com.br



Sobre a Mondial: instalada no Brasil há 17 anos, a Mondial é líder em vários segmentos de eletroportáteis – como ventilação, air fryers, liquidificadores, espremedores de frutas, sanduicheiras, churrasqueiras elétricas, panelas de arroz e extrator de sucos. A empresa possui duas unidades de produção, uma em Conceição do Jacuípe (BA) com 91.000 m² de área construída e outra em Manaus (AM) com 4.000 m² de área construída, e emprega 3 mil funcionários diretos e mais 9 mil indiretos. O SAC da Mondial (0800 55 03 93) possui um completo atendimento pós-vendas, via telefone, e-mail, chat e URA (Unidade de Resposta Audível) – serviço automático que permite sanar dúvidas e obter informações diretamente pelo sistema. Há ainda uma completa infraestrutura com mais de 1.000 postos de assistência técnica autorizados, distribuídos estrategicamente em todo o território nacional.



Mais informações: http://www.mondialine.com.br/



SAC: 0800 55 03 93

Website: http://www.mondialine.com.br/