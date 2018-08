Mondial faz sugestões de presentes para o Dia dos Pais

Agosto é nacionalmente conhecido como o mês em que comemoramos o Dia dos Pais e para a data não passar em branco, a Mondial, marca líder em vários segmentos de eletroportáteis, preparou uma seleção de produtos incríveis. Afinal, nada como um presente para despertar um sorriso em quem sempre cuidou de nós.



As dicas de presentes atendem aos mais variados estilos de pais, com produtos de última geração e qualidade, além de contarem com design moderno e funções pensadas especialmente para satisfazer todas as necessidades.



Na linha de Cuidados Pessoais, a marca preparou uma gama completa de barbeadores e cortadores de cabelos para os pais que gostam de cuidar da aparência. Além disso, a Mondial também selecionou churrasqueiras exclusivas para os pais que adoram curtir o fim de semana entre amigos e família. Produtos de eletrônicos e ferramentas elétricas também estão entre a seleção que vai agradar a todos os gostos.



Confira abaixo algumas dicas da marca:







CUIDADOS PESSOAIS:





Aparador de pelos Super Groom - 10 - BG-03

Preço sugerido: R$ 149,90



• 10 Em 1: Aparador de cabelo, Aparador de barba e bigode, Aparador de precisão, Micro barbeador, Aparador de nariz e orelha, 4 Pentes de corte, 1 Pente com regulagem de altura com 16 comprimentos

• Lâminas em Aço Inox

• Bateria com autonomia de 90 minutos

• Uso sem fio





Cortador de Cabelos Hair Stylo - CR-02

Preço Sugerido: R$ 59,90



• Design moderno

• 4 Pentes de corte

• Alavanca de ajuste

• Lâminas de aço inox







PORTÁTEIS:





Churrasqueira Elétrica Grand Steak Grill - CH-05

Preço sugerido: R$ 144,90



• Grelha com altura ajustável

• Controle de temperatura

• Grelha e Resistência removíveis

• Lâmpada piloto





Churrasqueira Elétrica Grand Steak & Grill II - CH-06

Preço sugerido: R$ 169,90



• Grelha com altura ajustável

• Controle de temperatura

• Grelha e Resistência removíveis

• Lâmpada piloto







ÁUDIO E VÍDEO:





Vibe One Speaker SK-03

Preço sugerido: R$309,90



• Bluetooth

• À Prova de Respingos

• Viva Voz

• Micro SD

• Entrada Auxiliar

• Bateria Interna

Controles Iluminados





Multi Connect Thunder VII Bluetooth - MCO-07

Preço sugerido: R$ 279,90



• Bluetooth

• Potência de 80W RMS

• Entradas USB e Micro SD

• Display Digital e Rádio FM







FERRAMENTAS ELÉTRICAS:





Kit Oficina - Furadeira com Maleta 600W

NFFI-07M

Preço sugerido: R$ 169,90



• Mandril de 10mm (3/8")

• Velocidades de 2200 rpm e 2800 rpm

• Potência de 600W

• Sistema de reversão

• Função nível

• Capacidade em:

- Madeira: 20mm (3/4")

- Aço: 10 mm (3/8")

- Concreto: 10mm (3/8")

• Acompanha maleta organizadora com 1 chave de Mandril, 1 empunhadura lateral multiposição, 1 martelo, 1 limitador de profundidade, 1 trena, 1 chave de fenda, 1 chave philips e 5 brocas





Furadeira de Impacto 550W FI-09

Preço sugerido: R$ 99,90



• FIMandril de 10mm (3/8")

• Velocidade variável de 0 à 2800rpm

• Função de impacto

• Trava de gatilho





