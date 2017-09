Morador de rua encontra na moda um motivo para mudar de vida

Cleber Simão tem 29 anos. Nasceu em Franco da Rocha, vaidoso, gosta de mudar sempre o cabelo e a barba. Devido a problemas com a família, veio para São Paulo, onde vive em situação de rua desde então.



Fazia bicos para juntar dinheiro, o último foi em uma construção, como ajudante de pedreiro. Foi dispensado antes do fim da obra por problemas financeiros da empresa, que teve que demitir os funcionários. E foi neste mesmo período que a situação financeira de Cleber ficou insustentável.



Mas também foi nesta época que um conhecido dele, voluntario do projeto "entrega por São Paulo", que faz um trabalho com moradores de rua, lhe perguntou se ele já avia percebido que tinha "pinta" de modelo. Cleber respondeu que algumas pessoas já haviam falado isso para ele, mas que ele nunca havia levado a sério, apesar de gostar muito do mundo da moda.



Este mesmo amigo, acreditando no que via em Cleber, conseguiu uma sessão de fotos profissionais para ele e naquele momento, o próprio Cleber e todos os que estavam presentes no local, descobriram que havia de fato um modelo escondido ali. Tanto que há pouco tempo ele foi contratado para o ensaio fotográfico da nova coleção da marca street wear, "Tumultua" e segundo os donos da marca, o resultado do trabalho ficou ótimo: "O Cleber foi disposto e aberto as nossas sugestões o tempo todo, o que fez as fotos ficarem exatamente com o estilo que precisávamos" conta um dos sócios da marca, Wendel Henrique.



E para quem achava que a moda só era capaz de mudar a aparência das pessoas, essa história, mostra o contrário.









Website: http://www.tumultua.com.br/