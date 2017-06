Morfopsicologia: experiências e personalidade refletem na aparência das pessoas

O estilo e a aparência são o reflexo da personalidade de uma pessoa. Mas formas e características físicas também falam bastante sobre nós. A morfopsicologia estuda as formas e características físicas, principalmente da face, e interpreta os fatores psicológicos e as mudanças que as causam. Ou seja, as mudanças psicológicas e momentos de vida se refletem em alterações no rosto.



Essa ciência permite conhecer pessoas, seu caráter, aptidões, personalidade por meio da análise das linhas, traços, formas, cicatrizes e detalhes da sua face. A morfopsicologia ajuda a compreender o que cada traço significa e também os elementos que resultam na formação de uma identidade e como moldar a parte visual para combinar com o interior. Por exemplo, com a morfomaquiagem é possível fazer essas alterações estéticas intencionais para melhorar ou adaptar a imagem de acordo com um objetivo.



O indivíduo consegue entender, não apenas o outro, mas a sua evolução – tanto positiva quanto negativa – e a partir disso, promover mudanças no seu entorno, e direcionando a tomada de decisões. Por meio das técnicas da morfopsicologia, podemos compreender se uma pessoa é focada, introspectiva, comunicativa, entre outras características comportamentais.



A fim de qualificar a atuação de profissionais das áreas da imagem, beleza, estética, psicologia e RH, a Ecole Supérieure de Relooking promove formação de Morfopsicologia entre os dias 3 e 8 de julho em Porto Alegre, e entre os dias 10 e 15 julho em São Paulo.



A ministrante do curso, Vanda Garnier vem de Paris exclusivamente para ministrar essas formações, que serão lecionadas em português. A profissional possui mais de vinte anos de experiência profissional em formação estética e beauty aliados a uma especialização em Morfopsicologia, criando uma metodologia que associa adequações externas visuais à personalidade e essência do indivíduo.



Junto a metodologia exclusiva, o kit maquiagens da MAC e apostila de conteúdos estão inclusos no valor da formação em Morfopsicologia. O curso emite certificação.



www.ecolebrasil.com

Curso de Morfopsicologia em Porto Alegre

Quando: De 3 a 8 de julho

Local: Rua Carlos Gardel, nº 55

Informações: Para se inscrever ou saber mais, entre em contato pelo e-mail

contato@ecolebrasil.com ou pelos telefones (51) 9949-2609 e (51) 8147-6888



Curso de Morfopsicologia em São Paulo

Quando: De 10 a 15 de julho

Local: Rua Dona Antônia de Queiroz, 474

Informações: Para se inscrever ou saber mais, entre em contato pelo e-mail

contato@ecolebrasil.com ou pelos telefones (51) 9949-2609 e (51) 8147-6888